斗六學童進果園 柚樹花香下認識「全台第一文旦」

斗六文旦職人李寶清在柚樹下透過聞花香、賞花教小朋友認識文旦生長。（記者黃淑莉攝）

3月雲林斗六、古坑瀰漫文旦、柳丁等柑橘花香，斗六市保長國小學童今（17）日走進學校旁柚子園，由70歲文旦職人李寶清擔講師帶領孩子在柚子樹下、聞著花香上一堂五感體驗課，下課後學童說，浪漫、甜美果實背後是有許多人付出與堅持。

「空氣都是香的」、「好浪漫」、「白色花瓣落下好像下雪」，保長國小50名3、4年級學童在校長張景哲帶領下，走進緊鄰學校的柚子園，學童七嘴八舌分享眼前景象。

請繼續往下閱讀...

張景哲表示，教育不應侷限在課本、學習也不只有室內教室，應落實在生活與家鄉情感中，文旦是斗六重要農產，「斗六文旦」名氣全國知名，學校規劃柚見幸福校本主題課程，教室延伸到柚子園，透過文旦職人解說及互動，讓孩子認識家鄉產業。

70歲文旦職人李寶清種文旦數十年，擔任老師的兒子李佑任也在休假空閒時幫忙，2人親切向孩子介紹文旦栽培管理過程，並帶領孩子閉眼、靜下心聞花香、聽周遭聲音、摸樹葉、靜觀周邊環境變化等五感饗宴。

4年級的葉同學說，今天到柚子園參觀，聽了現場的解說才知道，果農真的非常厲害，不斷精進並改良田間管理技術，還有持續的努力與創新，讓斗六文旦的品質脫穎而出，成為全台第一的文旦；同是4年級的陳同學也說，甜美果實是要付出很多努力及用心、堅持。

斗六保長國小學童把柚子園當教室，認識家鄉斗六重要農產。（記者黃淑莉攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法