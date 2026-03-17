嘿呦嘿呦拔蘿蔔 新市農會攜手蓮潭國中小推食農教育

新市區農會與蓮潭國中小合作推廣食農教育，帶學生到有機蘿蔔田體驗拔蘿蔔。（校方提供）

推廣食農教育與有機農業理念，台南市新市區農會攜手位於南科特定區LM區的蓮潭國民中小學，今（17）日帶領學生走進有機農田，體驗拔蘿蔔的辛勞與樂趣，也認識家鄉的產業。

蓮潭國中小的學童在農民指導下走入田間，許多小朋友第1次嘗試拔蘿蔔，躍躍欲試，但實際動手之後，才發現其實並不容易。有小朋友說，有的蘿蔔抓土抓得很緊，即使用力，也無法將蘿蔔從土裡拔起來，聽了農民的解說後才知道，農民採收前會先操作鬆土機讓土壤鬆動，才比較容易拔起來。

請繼續往下閱讀...

參加的小朋友秀出自己採收的成果，開心地說，要把蘿蔔帶回家和家人一同分享。

農會人員與農民介紹友善農業與有機農業常用的生物防治方法，讓學生實際踏在土地上觀察與體驗，認識家鄉農業，並培養支持在地農產品、珍惜食物的觀念。

蓮潭國中小校長許嘉齡表示，學校位於南部科學園區周邊，多數家長從事科技產業，對於食品安全與健康飲食格外重視，校方長期推動食農教育，並將永續發展目標融入校定課程，也期盼透過農場參訪、農事體驗與食農課程等，讓學生有機會走出教室、親近土地。

小朋友開心秀出自己拔的蘿蔔，準備帶回家和家人分享。（校方提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法