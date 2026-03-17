環境部長彭啓明赴玉山論壇 與印太夥伴共探綠色智慧科技

環境部長彭啓明出席玉山論壇並主持座談，以「科技創新夥伴－綠色智慧育成科技基地」主題，與印太夥伴共同探討綠色智慧科技的新契機。（圖由環境部提供）

由台灣發起與亞洲對話的「玉山論壇」，第9屆昨（16日）登場，環境部長彭啓明也出席主持座談，以「科技創新夥伴－綠色智慧育成科技基地」主題，與印太夥伴共同探討在地緣風險與氣候挑戰雙重壓力下，如何透過綠色與智慧創新科技驅動淨零轉型、強化供應鏈穩定，進而提升區域韌性。

彭啓明表示，在全球政經結構重組、供應鏈重整與氣候風險加劇的情勢下，淨零轉型已與科技創新、經濟安全、產業競爭力及區域合作緊密連動，而綠色科技創新正是推動轉型最重要的動力。

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該座談也邀集韓國改革新黨主席李埈錫、馬來西亞國際貿易及工業部前副部長王建民、加拿大太平洋經濟合作全國委員會主席Jonathan Fried，與台達電子永續發展部經理楊曼瑜、聯華電子資深副總吳宗賢及豐譽企業董事長謝佶燁等我國產業代表深度對話，從政策治理、供應鏈布局及區域協作等多面向分享前瞻觀察。

彭啓明進一步強調，台灣正全面將氣候治理提升至國家戰略層級，包含「國家氣候變遷對策委員會」提出「國家自定貢獻（NDC 3.0）」，設定2035年減碳38％±2％；去年也已啟動碳費制度，引導企業投入自主減量與低碳研發，並持續規劃與國際接軌的碳排放交易制度。

彭啓明說，在政策帶動下，淨零轉型已逐步轉化為產業與就業動能，研究顯示，台灣綠色科技產業附加價值已突破5千億元，約占GDP約2％，並帶動近38萬個就業機會，其中循環經濟、再生能源系統及能源效率等領域占比逾7成，顯示綠色轉型已與產業升級、投資布局及人才發展密切結合。

彭啓明指出，整合、信任與韌性及區域夥伴關係是3項核心要點，各國面對共同的風險與挑戰，唯有整合技術、制度與人才，深化交流合作，才能將創新力量轉化為區域共榮的動能，台灣具備堅實的製造基礎與科技實力，未來將進一步探索合作契機，讓綠色與智慧創新科技成為印太永續發展的重要力量。

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