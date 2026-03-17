日本福島社長跨海報恩！捐贈恆春公會堂珍稀舊照 續寫台日「燈塔情緣」

大川原（左）帶著一張極為珍貴的「恆春公會堂」日治時期舊照，讓現址已改建為轉運站的歷史軌跡，透過老照片重新連結。右為念吉成。（記者蔡宗憲攝）

一場發生在2011年的東日本大地震，意外牽起了一段橫跨千里、長達十餘年的台日跨國情誼。日本企業家大川原啟玄，感念當年恆春鎮龍泉分校孩子們的純真愛心，多年來持續往返台日兩地「報恩」。17日他再度跨海而來，帶著一張極為珍貴的「恆春公會堂」日治時期舊照捐贈給恆春鎮公所，讓現址已改建為轉運站的歷史軌跡，透過老照片重新連結。

這段緣分始於福島地震後，當時地處偏鄉的龍泉分校學生，自發性發起祈福捐款，雖然金額不多，但那份來自南岬土地的溫暖，深深觸動了大川原啟玄的心。為了回報這份善舉，大川原社長不僅多次親自拜訪龍泉分校、設置畢業獎項鼓勵學子，更在與在地文史工作者念吉成的結識下，深深愛上了恆春的文化底蘊。

請繼續往下閱讀...

「大川原社長是對台灣極有情有義的朋友！」念吉成感慨地說，大川原不僅是口頭感謝，更付諸行動。他在日本各地搜尋與恆春有關的蛛絲馬跡，從「南岬（鵝鑾鼻）燈塔」明信片、郵票及稀有紙鈔，到這次的「恆春公會堂」早期影像，完整呈現了當年地方風華。

念吉成指出，這張「公會堂」舊照對恆春而言意義非凡。現在的恆春人大多熟悉作為交通樞紐的「恆春轉運站」，2008年間經當地搶救整修「復舊」，但許多年輕一代已不清楚轉運站的前身正是日治時期的公會堂。透過大川原社長捐贈的這張照片，正好能與現今的轉運站建築進行時空對照，成了研究恆春城市變遷最珍貴的佐證資料。

恆春鎮長尤史經昨日代表鎮公所接受捐贈，並對大川原啟玄表達由衷敬意。尤史經強調，未來鎮公所將會規劃專屬的展示解說場域，將這些珍貴的郵票、明信片、錢幣與公會堂舊照妥善陳列，讓遊客與鄉親在認識珍貴恆春歷史。

念吉成（右）為大川原（左）介紹恆春歷史軌跡。（記者蔡宗憲攝）

「恆春公會堂」日治時期舊照。（記者蔡宗憲翻攝）

大川原（左）帶著一張極為珍貴的「恆春公會堂」日治時期舊照送給恆春鎮長尤史經（中）。（記者蔡宗憲攝）

大川原（右二）帶著一張極為珍貴的「恆春公會堂」日治時期舊照送給恆春鎮長尤史經（左一）。（記者蔡宗憲攝）

「恆春公會堂」現址已復舊改建為轉運站。（記者蔡宗憲攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法