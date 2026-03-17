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    首頁 > 生活

    竹縣開全國先河 啟動太空科學培育計畫

    2026/03/17 14:27 記者黃美珠／新竹報導
    新竹縣開全國先河啟動太空科學培育計畫。（取自竹縣府官網）

    新竹縣開全國先河啟動太空科學培育計畫。（取自竹縣府官網）

    新竹縣啟動號稱全台獨步的「2026年太空科學培育計畫」，安排國小參訪國家太空中心，於國中推動航太夢工廠，訓練高中生寫出符合國家標準的火箭設計報告外，也全額補助20名15歲到18歲的青年學子參訪法國高等航空與太空學院（IPSA）、圖盧茲太空城，今天並在縣府針對全國40名種子教師舉辦遙測影像應用研習營，幫助教師們掌握「衛星地圖」的分析與應用。

    縣府表示，4月起到年底將有10場國小高年級學童參訪國家太空中心計畫，學童將近距離接觸衛星操控室與福衛火箭模型，讓他們航太職業有更多的認識和興趣。縣內的北埔、自強、精華、勝利4所國中則是推動「航太夢工廠」示範校，4到6月會展開「硝糖火箭」系列課程，把生硬的化學反應與物理定律，變成可以升空的硝糖火箭。

    縣立六家高中、湖口高中則在陽明交通大學ARRC與2025年大專組冠軍隊伍NYCU UAV 無人機團隊實戰經驗中，學習設計火箭、在電腦上模擬飛行軌道，並以3D列印、雷射切割等技術打造出能真正飛上1公里高空，具備感應器與自動回收功能的科研火箭，讓學生能寫出符合國家級標準的「設計報告」。

    縣府也透過青年發展署「青年百億海外圓夢基金計畫」推出IJS-8-27法國航太探索之旅，將在8月14日到31日，帶領20名青年學子參訪法國高等航空與太空學院（IPSA）、圖盧茲太空城，其中3分之1名額優先給設籍新竹縣的學生。

    新竹縣4月起到年底，將有10場國小高年級學童參訪國家太空中心計畫。（取自竹縣府官網）

    新竹縣4月起到年底，將有10場國小高年級學童參訪國家太空中心計畫。（取自竹縣府官網）

    新竹縣今天針對全國40名種子教師舉辦遙測影像應用研習營。（取自縣府官網）

    新竹縣今天針對全國40名種子教師舉辦遙測影像應用研習營。（取自縣府官網）

    新竹縣今天舉辦全國40名種子教師的遙測影像應用研習營，幫助他們掌握「衛星地圖」的分析與應用。（取自竹縣府官網）

    新竹縣今天舉辦全國40名種子教師的遙測影像應用研習營，幫助他們掌握「衛星地圖」的分析與應用。（取自竹縣府官網）

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