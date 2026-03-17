竹市建國公園出現遭棄電競椅 養工處將清運

新竹市區內的建國公園竟有電競椅遭亂丟棄。（記者洪美秀攝）

新竹市有網友在網路社群發文稱「新竹的公園就是不一樣，塑膠椅可是不坐的喔」，原因是建國公園內有10張被棄置亂丟的電競椅就堆放在公園，由於日前也傳出建國公園有家戶垃圾遭棄置，加上街友任意擺放的棉被和日用品及隨地大小便及長輩疑聚賭情事，都讓建國公園前幾年好不容易整理過的環境又恢復過往的惡名，也讓不少人望之怯步，不敢靠近。

市府養護工程處表示，15日獲通報有人在建國公園發現多張遭棄置的電競椅，因影響環境整潔及其他民眾使用權益。為維護公園環境品質，昨天（16日）已張貼公告供民眾認領取回；並將椅子集中在公園附近角落，若逾期未有人認領，今天（17日）下午就會先進行清運作業。另市府亦請警方協助調閱監視器釐清行為人，後續將移請環保局依《廢棄物清理法》相關規定辦理。

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有網友諷新竹的公園就是不一樣，一般塑膠椅是沒人要坐的，因為有10張靠背的電競椅被任意丟棄在建國公園內，網友也酸建國公園這幾年又變成髒亂點，從上個月被亂丟家戶垃圾後，連椅子桌子等家具都會被丟棄在公園內，加上公園長期被街友占據，棉被及日常用品及隨地大小便已成建國公園日常，建國公園好不容易經過整理，結果又回到10年前髒亂不堪的景象。

新竹市區內的建國公園竟有電競椅遭亂丟棄，加上街友長期佔據擺放各種棉被和生活用品及隨地大小便，已讓建國公園又變回10年前的髒亂景象。（記者洪美秀攝）

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