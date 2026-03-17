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    首頁 > 生活

    推感熱紙「QR單程票」挨轟不環保 北捷：代幣僅佔2％ 、終極目標票券行動化

    2026/03/17 14:06 記者董冠怡／台北報導
    台北捷運近日宣布推出紙本「QR單程票」，外界疑惑是否代表既有的藍色圓形代幣即將退場。（記者蔡愷恆攝）

    台北捷運近日宣布推出紙本「QR單程票」，外界疑惑是否代表既有的藍色圓形代幣即將退場。（記者蔡愷恆攝）

    台北捷運近日宣布推出紙本「QR單程票」，外界質疑以用完就扔的感熱紙取代可回收使用的藍色圓形代幣，是製造更多垃圾、不環保。北捷說明，代幣每日使用量僅佔旅運量約2%，自動售票機紙本票券將與代幣並行販售，並以票券行動化為目標，7月起逐步轉換成「QR單程票」，代幣仍可於車站詢問處購買。

    北捷表示，目前藍色圓形代幣的單程票一日使用量約3.5萬至4萬枚，佔旅運量約2%，主要為臨時忘記攜帶票卡或外地旅客，都會定期回收清潔並消毒，但部分民眾對接觸傳染風險感到疑慮。

    未來自動售票機將同時販售QR單程票與代幣，預計今年7月搭配信用卡全面開放，轉換成「QR單程票」，最終希望票券行動化，鼓勵民眾多使用APP購票，但考量部分旅客有臨時的需要，或無法使用手機購票，「QR單程紙票」有存在必要，後續會加強宣導。

    北捷表示，代幣會保留在詢問處使用，作為憑身分證件購票的敬老愛心、兒童等優惠單程票販售，也會當成借用廁所或部分車站借道通行的票種。

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