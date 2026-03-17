日本小貓熊「茜茜」抵台北動物園 將擔負域外族群繁衍責任

來自日本的小貓熊「茜茜」16日抵台。（台北動物園提供）

台北市立動物園宣布好消息！來自日本旭山動物園的雌性小貓熊「茜茜」，在昨（16日）晚間順利抵達台北，入住新檢疫舍專屬套房，在為期一個月的檢疫之後，將擔負起動物園域外族群繁衍後代的責任。

台北動物園表示，園內目前照養有小貓熊9隻（6公3母），除了2023年12月底時來自日本多摩動物公園的小貓熊「未來」（公），其他動物園內具備繁殖力的小貓熊，皆來自「歡歡」與「美可」、「YaYa」家族，且年齡日益增加。若要讓族群健康延續，必須持續與其他動物園交換引入新血緣，維持健康的族群數量、年齡結構及其遺傳多樣性，符合動物園域外保種的實質意義，這也是小貓熊「茜茜」引入的重要目的。

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園方指出，透過與日本動物園暨水族館協會的長期合作，希望維持雙方小貓熊族群的個體數量及基因歧異度，為動物園在瀕危動物域外保育做出貢獻。小貓熊名列國際自然保育聯盟IUCN瀕危物種紅皮書的瀕危物種，亦是華盛頓公約組織「瀕臨絕種野生動植物國際貿易公約CITES」附錄I的物種。因野外非法盜獵、棲息地破壞等因素，使得小貓熊野外族群的數量不斷下降。

小貓熊是世界動物園暨水族館協會（World Association of Zoos and Aquariums, WAZA）全球物種管理計畫（Global Species Management Plan,GSMP）的物種之一，任何配對的個體都會經由小貓熊血統書的計算，依照小貓熊配對係數高低，選出最合適的配對個體繁殖，以期望增加族群遺傳多樣性讓健康的族群存續下來。在國際小貓熊調度協調員的建議下，由日本動物園暨水族館協會（Japanese Association of Zoos and Aquariums, JAZA）協調，讓「茜茜」在今年3月16日到台灣。在完成檢疫期且與園區目前的小貓熊們相處適應過後，才會有機會和大家見面。

來自日本的小貓熊「茜茜」16日抵台。（台北動物園提供）

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