外科名醫遭控詐欺不起訴 耕莘醫院：醫療專業經得起檢驗

新店耕莘醫院外科醫師冉祥俊遭病患控告涉嫌詐欺，檢方予不起訴處分。（新店耕莘醫院提供）

新北市新店耕莘醫院外科名醫冉祥俊去年為曾罹患大腸癌的吳姓女病患診治後續病況，前後接受4次惡性腫瘤切除手術及熱化療，患者事後竟發現她之前切除的都是良性水泡或間皮組織良性腫瘤，還被收取高額醫費用，吳女自認身心受創，去年8月提告冉祥俊涉嫌詐欺、傷害，案經台北檢察署偵查作出不起訴處分。

耕莘醫院院長鄒繼群表示，醫療本身具有一定的不確定性，醫師在診斷與治療時，會依照當下的檢查結果與臨床判斷做出決定，而術後的病理結果，有時可能與原先判斷不同，這在醫療上並非少見情況，也不代表醫療行為不當。

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檢方在調查中，綜合病歷、手術紀錄及相關醫療資料，認定醫療團隊是依照病人當時的身體狀況與專業判斷進行治療，並沒有故意隱瞞或誤導，相關治療（包含熱化療）也屬於臨床上可採行的方式，且都有經過病人同意並留下完整紀錄，檢方認為，沒有足夠證據可以證明醫師有詐欺或不法意圖，也沒有強迫醫療的情形，耕莘醫院指出，原告相關指控已經由司法程序釐清，與事實有明顯落差。

院方表示，冉祥俊長年投入臨床醫療，始終以病人福祉為優先，認真面對每一位病人的治療需求，醫療工作面對的是生老病死，醫師在高壓與不確定的環境中做出專業判斷，需要社會的理解與支持，期盼各界在關注醫療議題時，也能多一分同理與鼓勵。

吳小姐提告指出，去年因為大腸癌後續問題，到新店耕莘醫院尋求冉祥俊治療，前後接受4次手術，冉祥俊術後均宣稱幫她切除惡性腫瘤，甚至半強迫要她接受「熱化療」，去年底她因開刀傷口發炎，到該院感染科就診，感染科醫師調閱病歷，赫然發現她之前切除的都是良性水泡或間皮組織良性腫瘤，並非惡性腫瘤，吳小姐得知真相後，有如晴天霹靂，還被收取高額醫療費用，於是控告冉祥俊詐欺、傷害，希望能夠討回公道。

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