懂17種語言獲陽明交大錄取 林於樸目標投入台灣方言復振

能掌握17種語言的林於樸透過特殊選才管道獲陽明交大錄取。（圖由陽明交大提供）

陽明交大今天表示，今年透過特殊選才管道錄取的60名學生已完成報到，在錄取率僅7%的激烈競爭下，這些學生展現出截然不同的學習軌跡。有人自主學習奪下國際醫療機器人金牌，也有人將自身跨文化背景化為學習動力，還有熟悉17種語言的語言怪傑，未來目標投入台灣方言復振。

其中，以自主學習能力脫穎而出的吳泓寰，去年與同儕組隊參加國際Robofest醫療機器人競賽一舉奪下金牌，更自主開發出實用的跌倒偵測系統，將人工智慧轉化為守護長者的實質應用。此外，他建立AI音樂生成模型並將程式碼開源，在全球音軌平台銷售超過900首作品。同時錄取電機工程學系與百川學士學位學程的他選擇進入後者，盼未來自由結合醫療機器人、人工智慧與商業策略等不同領域，逐步實踐科技與人文並進的未來藍圖。

請繼續往下閱讀...

同樣在百川學位學程找到舞台的，還有來自雲林的新住民二代朱婉瑜。她將自身多元文化背景與語言能力化作研究養分，成功將跨文化觀察融入科展競賽。她也投入社會服務，從第一線看見教育不均與文化融入等議題。她希望未來在陽明交大可以結合社會學與資料分析，為多元族群尋求更公平的發聲機會，將個人成長經驗轉化為推動社會變革的能量。

人文社會學系的錄取名單中，年紀輕輕的林於樸掌握英語、西班牙語、法語、荷蘭語、蘇格蘭話、日本語、義大利語、印尼話、希臘語等17種語言。曾在1場紐約遊學面試中，僅憑口音便辨識出面試官來自哥倫比亞首都波哥大，讓原本生硬的面試瞬間充滿家鄉溫度。作為1名長期投入公共知識的維基百科編輯，他以嚴謹的態度守護資訊品質，深信語言不只是溝通工具，更是理解他人文化與背景的重要橋梁，未來也希望投入台灣方言復振，守護語言的多樣性。

陽明交大教務長陳永昇表示，這3位同學只是今年錄取者的縮影。大學的責任不只是篩選人才，更要創造適合成長的環境，讓具備自主動力與跨域潛力的學生，不受傳統課綱限制，在多元探索中發展自己的道路，長成最理想的模樣。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法