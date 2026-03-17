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    首頁 > 生活

    奧萬大「拜訪夜精靈」！ 揪你賞螢探索螢光流動奧秘

    2026/03/17 13:24 記者劉濱銓／南投報導
    南投奧萬大園區4、5月是黑翅螢繁殖高峰，賞螢可見螢光流動盛況。（圖由林保署南投分署提供）

    南投奧萬大園區4、5月是黑翅螢繁殖高峰，賞螢可見螢光流動盛況。（圖由林保署南投分署提供）

    南投縣仁愛鄉奧萬大國家森林遊樂區，4、5月迎來螢火蟲季，今年賞螢「拜訪夜精靈」有別於一般走馬看花，特別強調深度環境教育，讓親子化身「昆蟲調查員」，探索當地螢火蟲棲地，了解螢光閃爍流動奧秘，3月18日以前報名還有優惠價，5歲以下孩童則可免費參加，詳情可至「奧萬大自然教育中心」臉書查詢。

    林保署南投分署表示，轄管的奧萬大園區擁有純淨水源與低干擾林相，造就螢火蟲生物多樣性，根據奧萬大自然教育中心調查，目前10多種的螢火蟲中，4、5月正逢黑翅螢繁殖高峰，滿山閃爍流動螢光，極具觀賞與環境教育價值。

    今年4、5月將舉辦3梯次「拜訪夜精靈」賞螢體驗，分別為4月18、19日，25、26日，以及5月2、3日，由專業環教師帶領學員認識昆蟲構造與生態習性，夜間則透過實際觀察螢火蟲，了解賞螢如何避免過度干擾螢火蟲，藉此建立生態共存觀念與對生命的尊重。

    南投奧萬大園區4、5月是黑翅螢繁殖高峰。（圖由林保署南投分署提供）

    南投奧萬大園區4、5月是黑翅螢繁殖高峰。（圖由林保署南投分署提供）

    南投奧萬大園區賞螢季推出深度環境教育，由環教師介紹昆蟲生態，夜間則可實際觀察螢火蟲。（圖由林保署南投分署提供）

    南投奧萬大園區賞螢季推出深度環境教育，由環教師介紹昆蟲生態，夜間則可實際觀察螢火蟲。（圖由林保署南投分署提供）

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