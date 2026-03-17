2026智慧城市展登場 蔣萬安：AI已是城市治理標準

台北市長蔣萬安指出，在未來城市治理中「我們已經不會再問要不要有AI，而是AI要用在哪裡」，AI正在改變民眾的日常生活。（記者陳逸寬攝）

台北市電腦公會、台灣智慧城市產業聯盟攜手國家發展委員會、經濟部、台北市政府、高雄市政府及桃園市政府共同主辦的「智慧城市展暨淨零城市展」今（17）日登場；台北市長蔣萬安指出，在未來城市治理中「已經不會再問要不要有AI，而是AI要用在哪裡」，AI正在改變民眾的日常生活。

智慧城市展今起至20日於南港展覽館二館展出，3月20日至22日移師高雄展覽館，共有 13個縣市設立城市主題館，北高兩地展示總規模突破2250個攤位，規劃超過70場專業論壇。吸引海外53個國家地區、174個城市的首長代表，以及逾3000位國際專業人士參觀，並有超過250個新創團隊參與。另外，東京市政府、波蘭都首次設立主題館，展現台灣正攜手全球城市掌握AI時代新商機。

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北市消防局推動「院前院後急重症整合資訊平台系統」串接各急救責任醫院，建構院前院後即時資訊共享機制，以及台北自來水事業處推動「智慧水網」導入數位孿生技術建立管網水理模型，雙雙獲得智慧城市創新應用獎。

台北市長蔣萬安致詞表示，智慧城市不只是科技展示，已經成為城市治理的標準，在未來城市治理中「已經不會再問要不要有AI，而是AI要用在哪裡」，今天的展覽以AI為核心理念，實踐數位與綠色轉型，AI不再只是科技領域的事情，而是正在改變民眾的日常生活，包括交通、醫療、能源、環境，甚至城市的安全。

蔣萬安說，台北的智慧醫療「院前院後急重症整合資訊平台系統」在救護車送病患到醫院的途中，能夠即時的將病患的資訊同步傳到醫院，再加上AI訓練的判讀系統，經由實際案例的統計下來，平均可以節省6分鐘，大家知道在急救醫療裡面，六分鐘就可能是一條生命，因此科技能夠幫助多救一個人，智慧城市就不只是科技，更是溫度更是責任。

蔣萬安表示，台北市的1999專線，過去在話務人員從接通、記錄、搜尋到回答，需要耗費不少時間，現在透過AI直接語音轉文字，處理效率提升了90%。有時候開玩笑的跟市府同仁說，「AI不是要取代公務人員，AI是要幫公務人員來工作」。

蔣萬安指出，除了城市治理外，台北市也打造AI產業生態系，目前在台北超過六百家企業都跟AI有關，每年成長近30%，其中新創公司就超過了一半，所以台北不只是智慧城市，也是一座Founder Friendly City創業家友善城市。

蔣萬安說，今年二月北市府正式完成和輝達NVIDIA的簽約，輝達第一座海外總部也確定落腳北士科，對台北的意義非常重大，因為城市的競爭不再只是港口、機場、工業區，未來城市的競爭在於AI、人才與創新。台北也正在建立這個新引擎，努力將台北打造成為全球AI產業發展最強的一顆心臟。

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