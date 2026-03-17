為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    宜蘭鐵路高架「原則完全同意」已滿月 地方仍未收到中央核定公文

    2026/03/17 12:58 記者王峻祺／宜蘭報導
    宜蘭縣政府還未收到中央核定宜蘭鐵路高架公文。（行政院提供）

    宜蘭縣政府還未收到中央核定宜蘭鐵路高架公文。（行政院提供）

    宜蘭至羅東鐵路高架化計畫備受地方關注，行政院長卓榮泰17日大年初一走春宜蘭，宣布「原則上完全同意」高架計畫，但時過1個月，縣政府尚未收到核定公文，代理縣長林茂盛今天呼籲，地方已備好配合款編列，盼中央盡速核定，以穩定民心。

    宜蘭至羅東鐵路高架案總經費501億元，縣府原要負擔105億元，行政院去年12月開會協商，同意降到57億元。卓揆年初一宣布原則同意高架案，但未提核定內容，過了1個月地方仍未收到公文。林茂盛今天在縣務會議向交通處追蹤進度，處長黃志良表示「尚未收到！」

    林茂盛說，行政院長雖已口頭宣布原則同意鐵路高架化計畫，但地方政府必須收到「正式核定公文」才能作為法律與行政依據，目前仍未收到正式公文，行政程序未最終確定，難免讓民眾感到不安。

    他強調，希望行政院盡速核定公文，鐵道局才可以進入工程設計，縣政府已編列配合款，一定會全力配合執行，爭取早日動工，提升宜蘭交通建設，目標於2035年完工通車。

    宜蘭至羅東鐵路高架化計畫，路線自四城站南端至冬山排水橋，全長約15.84公里，總經費預估約501億元，其中宜蘭站至二結站間，現有高架路段約4.23公里，將消除9處平交道、4處陸橋，將宜蘭、二結、中里、羅東等4座車站改高架車站，已高架路段另增設1站宜蘭新站。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播