宜蘭鐵路高架「原則完全同意」已滿月 地方仍未收到中央核定公文

宜蘭縣政府還未收到中央核定宜蘭鐵路高架公文。（行政院提供）

宜蘭至羅東鐵路高架化計畫備受地方關注，行政院長卓榮泰17日大年初一走春宜蘭，宣布「原則上完全同意」高架計畫，但時過1個月，縣政府尚未收到核定公文，代理縣長林茂盛今天呼籲，地方已備好配合款編列，盼中央盡速核定，以穩定民心。

宜蘭至羅東鐵路高架案總經費501億元，縣府原要負擔105億元，行政院去年12月開會協商，同意降到57億元。卓揆年初一宣布原則同意高架案，但未提核定內容，過了1個月地方仍未收到公文。林茂盛今天在縣務會議向交通處追蹤進度，處長黃志良表示「尚未收到！」

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林茂盛說，行政院長雖已口頭宣布原則同意鐵路高架化計畫，但地方政府必須收到「正式核定公文」才能作為法律與行政依據，目前仍未收到正式公文，行政程序未最終確定，難免讓民眾感到不安。

他強調，希望行政院盡速核定公文，鐵道局才可以進入工程設計，縣政府已編列配合款，一定會全力配合執行，爭取早日動工，提升宜蘭交通建設，目標於2035年完工通車。

宜蘭至羅東鐵路高架化計畫，路線自四城站南端至冬山排水橋，全長約15.84公里，總經費預估約501億元，其中宜蘭站至二結站間，現有高架路段約4.23公里，將消除9處平交道、4處陸橋，將宜蘭、二結、中里、羅東等4座車站改高架車站，已高架路段另增設1站宜蘭新站。

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