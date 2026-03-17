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    首頁 > 生活

    農科園區投近4千萬新建清水池 日供水達2400噸增調度韌性

    2026/03/17 12:52 記者楊媛婷／台北報導
    農科園區新設清水池增加用水調度韌性。（農科園區提供）

    農科園區新設清水池增加用水調度韌性。（農科園區提供）

    農業生物科技園區是國內唯一以農業科技為發展主軸的科技園區，為穩定水資源供應與韌性新設清水池，農科園區表示，該清水池容量每天可供應2400公噸用水，其中民生用水為6百噸、產業用水為1800公噸，除可提供園區日常用水，也可作為備援水源，降低供水中斷風險。

    隨旱澇情況加劇，有水當思無水之苦，為穩定農業科技園區供水，農科園區組長翁靖朗表示，該園區投入3981萬元新建的清水池已啟用，工程包含清水池池體、出入口管線、加壓系統、附屬構造及自動控制系統等設施。池體總容量可達每日2400公噸供水，其中民生用水600公噸、產業用水1800公噸，除可作為園區日常用水調節及突發狀況的備援供水來源，減少供水中斷風險，增加整體園區的運作韌性。

    農科園區進一步指出，該工程設計納入防災與結構安全考量，池體採鋼筋混凝土構造，具高強度與耐震性，確保長期穩定運作；同時導入自動化水位監測與遠端控制系統，可即時掌握水量變化，並自動調整進出水運作。

    翁靖朗表示，該清水池啟用後，顯著強化園區供水調節能量，還可在災時提供備援功能，確保供水不中斷，未來將與園區水資源處理場相互配合，讓供排水體系更完善，提升整體水資源運用效率。

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