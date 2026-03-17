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    首頁 > 生活

    500株苦楝開花 內湖堤頂大道「紫」上樹梢

    2026/03/17 12:51 記者何玉華／台北報導
    內湖堤頂大道上近500株的苦楝樹，樹梢已見淡紫色花開。（台北市公園處提供）

    內湖堤頂大道上近500株的苦楝樹，樹梢已見淡紫色花開。（台北市公園處提供）

    天氣漸暖的春天，除了粉紅櫻花盛開，台灣原生種喬木苦楝淡紫色的花朵也悄悄在樹梢盛開，台北市工務局公園路燈工程管理處表示，北市最壯觀的苦楝紫色花海非內湖堤頂大道莫屬，近500株齊放，如為樹梢添上淡紫色粉末，偶爾還能聞到陣陣清香。

    公園處園藝工程隊隊長楊國瑜表示，苦楝是台灣原生種中強健又優雅的代表，擁有高聳的樹型與廣闊如傘的樹冠，羽狀複葉輕盈飄逸，淡紫色花朵細緻迷人。雖然名字諧音「可憐」，但它象徵的是「苦盡甘來」的堅毅，樹種生長快速、耐旱且抗蟲性佳，是極佳的行道樹。

    公園處表示，想看一片苦楝樹開花，非內湖堤頂大道莫屬，將近500株苦楝齊放，從空橋俯瞰就像漫步在紫色雲端；另外，大安森林公園與大業路也是絕佳去處，而陽光運動公園在白天可以躺在草地上曬太陽、看飛機劃過紫色樹頂，入夜後在路燈下，別有一番神祕溫柔，賞花期約在3到4月。

    台北市公園處表示，苦楝的淡紫色花朵細緻迷人，雖然名字諧音「可憐」，象徵的卻是「苦盡甘來」的堅毅，樹種生長快速、耐旱且抗蟲性佳，是極佳的行道樹。（台北市公園處提供）

    台北市公園處表示，苦楝的淡紫色花朵細緻迷人，雖然名字諧音「可憐」，象徵的卻是「苦盡甘來」的堅毅，樹種生長快速、耐旱且抗蟲性佳，是極佳的行道樹。（台北市公園處提供）

    內湖堤頂大道上近500株的苦楝樹，樹梢已見淡紫色花開。（台北市公園處提供）

    內湖堤頂大道上近500株的苦楝樹，樹梢已見淡紫色花開。（台北市公園處提供）

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