台南推動5G AIoT智慧水務 奪智慧城市創新應用獎

台南市榮獲2026年智慧城市創新應用獎。（台南市政府提供）

台南市水利局與研考會智慧發展中心合作推動「5G AIoT智慧水務數位雙生系統－以智水雲驅動永康水資中心主動預測管理」，榮獲2026年智慧城市創新應用獎，展現台南市在智慧水務與數位治理領域的創新成果。

此次專案於水資中心上游區域佈建水質、水量及影像辨識AIoT感測設備，並透過5G企業專網將監測資料即時回傳雲端，整合感測數據、設備運轉狀態與地理資訊於統一的視覺化雲端儀表板，建構可視化監控平台，成為水質監測的「智慧前哨」。

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台南市長黃偉哲今日出席頒獎典禮，並由副總統蕭美琴頒發獎項。黃偉哲表示，台南市近年積極推動智慧城市發展，透過5G、AI與物聯網等新興科技導入城市治理，讓公共設施更加智慧化與防災化。

5G AIoT智慧水務數位雙生系統，由水利局提供水資源回收中心與再生水廠操作實務經驗、歷史監測數據，及污水與再生水處理的營運知識；研考會智發中心負責技術整合與創新管理，協調5G、AI及區塊鏈等科技應用，建立跨領域協作機制。

水利局長邱忠川表示，透過跨局處數據整合，與專家知識數位化，打造整合決策輔助的智慧平台，成為水資源回收中心的「智慧大腦」，使現場操作人員能即時掌握數據洞察並具備預測管理能力。

市長黃偉哲出席頒獎典禮，並由副總統蕭美琴頒發獎項。（台南市政府提供）

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