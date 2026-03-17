為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    台南推動5G AIoT智慧水務 奪智慧城市創新應用獎

    2026/03/17 12:43 記者王姝琇／台南報導
    台南市榮獲2026年智慧城市創新應用獎。（台南市政府提供）

    台南市榮獲2026年智慧城市創新應用獎。（台南市政府提供）

    台南市水利局與研考會智慧發展中心合作推動「5G AIoT智慧水務數位雙生系統－以智水雲驅動永康水資中心主動預測管理」，榮獲2026年智慧城市創新應用獎，展現台南市在智慧水務與數位治理領域的創新成果。

    此次專案於水資中心上游區域佈建水質、水量及影像辨識AIoT感測設備，並透過5G企業專網將監測資料即時回傳雲端，整合感測數據、設備運轉狀態與地理資訊於統一的視覺化雲端儀表板，建構可視化監控平台，成為水質監測的「智慧前哨」。

    台南市長黃偉哲今日出席頒獎典禮，並由副總統蕭美琴頒發獎項。黃偉哲表示，台南市近年積極推動智慧城市發展，透過5G、AI與物聯網等新興科技導入城市治理，讓公共設施更加智慧化與防災化。

    5G AIoT智慧水務數位雙生系統，由水利局提供水資源回收中心與再生水廠操作實務經驗、歷史監測數據，及污水與再生水處理的營運知識；研考會智發中心負責技術整合與創新管理，協調5G、AI及區塊鏈等科技應用，建立跨領域協作機制。

    水利局長邱忠川表示，透過跨局處數據整合，與專家知識數位化，打造整合決策輔助的智慧平台，成為水資源回收中心的「智慧大腦」，使現場操作人員能即時掌握數據洞察並具備預測管理能力。

    市長黃偉哲出席頒獎典禮，並由副總統蕭美琴頒發獎項。（台南市政府提供）

    市長黃偉哲出席頒獎典禮，並由副總統蕭美琴頒發獎項。（台南市政府提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播