竹北東區也有鐵道 鐵道迷曾盈娟帶孩童追尋百年前糖鐵軌跡

鐵道迷曾盈娟把自己追查竹北東區糖鐵的成果付梓，刊印「科技聚落 甜蜜軌跡」跟所有有興趣者分享。（記者黃美珠攝）

繁榮堪比台北市的新竹縣竹北東區，除了櫛比鱗次的豪宅大樓，竟也有糖鐵軌跡！鐵道迷曾盈娟熱中挖掘、傳承在地文化。她從同好處獲悉，百年前竹北東區也有載運甘蔗前往製糖的「五分車」糖鐵，歷時1年追蹤研究，終於翻出這頁竹北鐵道的過往，還領著一群在地孩童走訪，全新認識自己家鄉。

64歲竹北十興里長毛振福說，竹北東區過去種稻、種甘蔗，其父、祖輩五分車還在運轉，專門載運這些作物，後來走入歷史，他小時候僅聽過糖鐵的路徑，約莫是從嘉興路、竹北農會辦事處附近左轉西接成功3路，再一路往縣府方向而去，很意外這段歷史現有年輕人重新挖出。

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曾盈娟學生時代曾是台大火車社一員，對鐵道非常著迷。定居竹北後聽說竹北也曾有時速僅10公里的五分車糖鐵軌道，這讓她興奮地開始挖寶、追查，希望給竹北東區很多跟她一樣的「新移民」，對於生、養自己下一代的土地能有更深入的認識。

透過田野調查，訪問土生土長的鐵道迷、福龍國小校長王恭志與北興里長田慶順等，再以中研院CIS系統古地圖對比「日治2萬分之1台灣堡圖」，套疊google地圖後，發現竹北糖鐵就沿著嘉興路來到嘉興路207巷，西越自強南路銜接成功3路。如今嘉興路207巷、鍾宅前曾是五分車的裝蔗場，自強1路穿越國道的涵洞更是百年竹北糖鐵的遺跡所在！她把這份成果付梓為「科技聚落 甜蜜軌跡」跟所有有興趣者分享。

竹北市嘉興路207巷的鍾宅（圖右建物）前曾是當年竹北糖鐵的裝蔗場所在。（記者黃美珠攝）

竹北東區的糖鐵，百年前就在如圖嘉興路和嘉興路207巷口左轉向縣府而去。（記者黃美珠攝）

大小鐵道迷們，學著如何參考中研院的地圖、日治古地圖，套疊現在的google地圖，追查竹北糖鐵的路徑。（圖由曾盈娟提供）

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