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    首頁 > 生活

    避捷運橋墩改行人行道 南港三重里污水接管優化6月底完成

    2026/03/17 12:37 記者何玉華／台北報導
    台北市衛工處與與市議員闕枚莎、三重里長江輝吉及各單位協調污水設施優化作業。（衛工處提供）

    台北市衛工處與與市議員闕枚莎、三重里長江輝吉及各單位協調污水設施優化作業。（衛工處提供）

    台北市南港區三重里經園街及重陽路周邊部分社區，過去以化糞池及自設壓力管銜接污水系統，因設備故障頻繁，影響排放運作及環境，台北市政府工務局衛生下水道工程處會勘後，將進行整體污水設施評估並優化設計，預計6月底前完成相關工程，屆時可大幅提升社區污水處理效能。

    衛工處規劃設計科科長王凱民表示，三重里位於南港軟體園區，周邊居住人口及科技產業密集，生活機能完善，強化污水處理設施對維護環境品質尤為重要。針對既有系統運作成效不彰，已規劃協助5處社區改採重力排放方式進行污水接管，優化該區管線以提升排放效率。

    王凱民說，經與市議員闕枚莎、三重里長江輝吉及各單位協調，已順利取得里民同意，2月已進場施工，預計6月底前完成，屆時約可服務約220戶。

    王凱民進一步說明，重陽路周邊道路屬污水下水道系統的上游處，加上新美齊心居、謙御及經貿Party等3處社區周圍，受大型雨水箱涵及捷運文湖線橋墩等既有公共設施影響，施工條件相對複雜。審慎評估現地條件並與社區溝通協調後，規劃將管線路徑避開捷運橋墩，穿越新美齊心居及新家源建設有限公司人行道用地施作，希望儘速完工改善社區環境衛生。

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