台南11校導入智慧監測拚減碳 打造氣候友善校園

南安國小智慧化氣候友善基礎計畫，進行風力檢測。（圖由南市教育局提供）

南市虎山實小等11所學校獲教育部補助，參與「教育部建構智慧化氣候友善校園先導型計畫」，透過智慧科技能源監測與環境教育結合，培養師生永續思維，逐步朝向校園永續與淨零排碳目標邁進。

參與學校包括虎山實小、東山國小、文和實小、南安國小、安平國小、文賢國中、左鎮國中、九份子國中小、私立長榮高中、中華醫事科技大學及中信科技大學等11校，導入智慧科技能源監測系統，結合永續課程發展與校園在地特色，透過基礎監測設備蒐集碳盤查數據，掌握校園能源使用情形。

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同時結合物聯網（IoT）技術進行校園環境監測與碳排盤查，並依據監測數據規劃減碳策略，讓師生共同參與校園節能行動，展現智慧化與永續化並進的推動成果。

東山國小校長魏稚恩表示，學校透過教師社群合作，盤點校園空間與建築設計，並運用量化工具與智慧監測設備，將能源與環境議題融入社團與課程教學，帶領學生進行圖資與資料蒐集，從環境改造到課程設計，引導學生探索並實踐永續理念。此外，學校也建立班級用水、用電合理量化指標，研擬節電節水策略，並將淨零排碳議題納入校園環境改善與能源永續利用的依據。

九份子國中小學生動手創作海廢重生藝術牆。（圖由南市教育局提供）

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