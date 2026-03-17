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    首頁 > 生活

    錢鼠帶財？ 田中清潔隊捕到「錢鼠」 立刻收到「意外之財」

    2026/03/17 12:24 記者顏宏駿／彰化報導
    田中清潔隊捕到「錢鼠」，立刻收到「意外之財」，撿到一個裝有現金的紅包袋。（民眾提供）

    田中清潔隊捕到「錢鼠」，立刻收到「意外之財」，撿到一個裝有現金的紅包袋。（民眾提供）

    家中捕到「錢鼠」會帶來財運嗎？彰化縣田中清潔隊設誘捕籠想要抓野貓，結果補到一隻錢鼠，隊員正對這隻剛補獲的錢鼠「品頭論足」時，一名剛執行回收任務回來的隊員，尋獲一包民眾誤丟的紅包，裡面還裝著現金2000元。隊員驚呼「錢鼠真的會帶財」，也呼籲失主，趕快來領回。

    田中清潔隊設置誘補抓野貓，結果一隻小錢鼠「誤入」，隊員們談論「錢鼠」會不會帶財？有人說，家裡有錢鼠，不要抓，因為會帶財，但也有人說，胡說八道，錢鼠會「嘰、嘰、嘰…」叫，聲音酷似台語「錢」的諧音，才取名為錢鼠，「跟發財無關」。

    正當大家為錢鼠帶財爭論不休時，一名謝姓清潔隊員剛好從新民里定點執行回收任務回來，手裡還拿著一個紅包袋。他說，當時在整理民眾丟棄的資源回收物時，看到散落一疊紅包袋，仔細一看，裡頭竟然還留著現金。他不敢大意，完成工作後立刻將這筆財物帶回隊部交給隊長處理。

    隊長蕭莉惠當場打開紅包，裡頭確實裝著兩張千元鈔票，右上角寫③、贈送者寫上「百年好合」4字，推測應該是民眾辦完喜事後，不小心連同紅包袋一起丟進回收車。她表示，這種情況真的非常罕見，謝姓隊員也說，這是他擔任清潔隊員以來，第一次遇到民眾把現金當垃圾丟的狀況，後續將循線通知失主認領。

    田中清潔隊捕到「錢鼠」，立刻收到「意外之財」，撿到一個裝有現金的紅包袋。（民眾提供）

    田中清潔隊捕到「錢鼠」，立刻收到「意外之財」，撿到一個裝有現金的紅包袋。（民眾提供）

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