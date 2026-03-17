北捷單程票代幣變薄紙？ 3/18起全線車站自動售票機都可買

北捷新增單程票進、出站選項。（北捷提供）

台北捷運單程票長年以藍色圓形代幣為人熟知，也是民眾借用站內付費區廁所的臨時通行票，台北捷運近日推出紙本「QR單程票」，並於台北車站等部分捷運車站自動售票機販售，明（18日）起全線車站（不含環狀線）依照螢幕指示操作皆可購買。

北捷自今天一月起，除了悠遊卡、藍色圓形代幣外，開放多元支付乘車，三月再增紙本「QR單程票」。北捷說明，實體可透過自動售票機購票，或於「台北捷運Go」APP線上購買。APP後進入捷運購票頁面，以「台北捷運Go」會員、Facebook或Google帳號（擇一）登入，在路網圖或下拉選單方式，選擇起訖車站，可用信用卡、LINE Pay、街口支付、橘子支付、Pi拍錢包、悠遊付、全支付、icash Pay、全盈支付等付款。

請繼續往下閱讀...

完成後至「我的票券」查看，點選顯示車票，把票券上的QR Code，對準閘門上的掃碼鏡頭，等待螢幕出現綠色箭頭即可順利進出站。北捷提醒，「QR單程票」須於當日使用完畢，購買多張者務必留意進、出車站須用同一組QR Code。票面已載明金額、售票車站、售票日期等資訊且註記「本票券同為購票證明」，故不另行開立購票證明。

北捷說明，有別於傳統塑膠單程票，「QR單程票」攜帶便利，不需回收或清洗消毒，有效減少接觸風險。新北捷運公司管理的環狀線，閘門同步開放QR單程票進出站，但自動售票機尚未開放購票，後續將由管理單位另行公告。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法