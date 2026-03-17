新北板橋435藝文特區推「藝啟童樂」 29堂免費課歡度兒童節

「亞洲寵物博物館」透過問答互動與模擬體驗，認識飼主責任與醫療照護知識。（文化局提供）

迎接兒童節，新北市板橋435藝文特區將於4月3日至5日推出「435藝啟童樂」系列活動，結合STEAM跨域學習與感官肢體發展，規劃6大主題、共29堂免費體驗課程，參與對象為嬰幼兒至國小孩童為主，自3月18日晚上6時起開放線上報名，額滿為止。

新北市文化局指出，這次活動以嬰幼兒至國小學童為主要對象，課程涵蓋科學實驗、機械原理、樂高動力積木、藝術創作及數字概念，並結合故事五感探索、職人體驗與肢體律動等內容，讓孩子在玩樂中培養觀察力、創造力及團隊合作能力。

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其中，藝術家周伸芳開設「旋轉色相環：色彩學實驗」，從三原色出發，透過顏料與轉盤觀察色彩變化；郭奕庭則以童年搖搖木馬為靈感，帶領孩子製作專屬作品；新象創作劇團也安排「玩轉獨輪」課程，由專業教練指導入門技巧。

此外，活動結合多家幼教品牌與師資，包括透過消防與賽車情境學習機械原理的動力樂高課程、雙語故事與闖關任務、親子律動體驗、五感探索課程，還有實驗認識風與水、觀察昆蟲並組裝仿生模型等內容。另有寵物照護知識互動體驗及兒童彩繪課程，提供多元學習與創作機會。

文化局表示，透過多元主題設計，讓不同年齡層孩子探索興趣、培養能力，鼓勵家長共同參與，增進親子互動。活動全程免費，將於3月18日晚間6時開放線上報名，額滿為止，粉絲專頁同步推出抽獎活動，相關資訊可至板橋435藝文特區官方網站及臉書查詢。

板橋435藝文特區將於4月3日至5日舉辦「435藝啟童樂」，規劃6大主題、共29堂免費體驗課程。（文化局提供）

「搖一搖！我的第一隻木馬 」將由435藝術家郭奕庭以童年木馬為靈感，邀請親子一同製作可愛的搖搖馬。（文化局提供）

「兒童面部彩繪」課程，啵啵老師將帶領孩子探索色彩、體驗臉部彩繪與精緻眉心貼。（文化局提供）

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