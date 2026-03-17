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    首頁 > 生活

    桃園客家文化日串聯客庄10大遊程 帶民眾一站式玩客庄

    2026/03/17 12:08 記者李容萍／桃園報導
    現場匯聚桃園地方創生團隊，展現客庄文化創生能量，帶領民眾認識客庄多元文化。（桃園市客家局提供）

    現場匯聚桃園地方創生團隊，展現客庄文化創生能量，帶領民眾認識客庄多元文化。（桃園市客家局提供）

    桃園市政府客家事務局本月21日將在桃園藝文廣場辦理「桃園客家文化日」活動，以「好食、好搞，尞客庄！」為主題，帶到北桃園生活圈，透過舞台展演、主題展區、特色市集與互動闖關等豐富內容，邀請市民朋友「共下來尞」。

    客家局長范姜泰基指出，桃園市擁有約90萬客家人口、是全國客家人口最多的城市之一，客家文化深植於各個客庄地區，其中桃園區客家人口比例約占全市25%，活動選在北桃園舉辦，希望讓更多市民接觸並認識客庄文化 。活動也結合全新整合升級的「桃園客家旅行網」，以「十大客庄遊程」為主軸，將線上旅遊資訊轉化為現場可參與的文化體驗，民眾可一站式體驗遊程特色，包括客家館舍介紹、特色餐飲、地方創生團隊手作體驗，以及在地文創伴手禮，呈現桃園客庄的多元樣貌。

    范姜泰基說，今年客家日活動還有舞台展演、客家料理示範、客庄品牌展售與特色市集，舞台活動除客家青年歌手與親子互動演出，也與桃園區公所合作，推出北桃園具客家特色的表演，並邀請客家星級餐廳主廚現場示範客家料理，廣場也集結天光雜貨店優質客庄品牌，及十大遊程中的客庄創生團隊展售。

    主題展區以「好尞十大遊程」結合客家局七大館舍與，「桃園大客家」AI客語學習系統設計互動闖關活動，現場設有超過45攤特色市集，邀請民眾參與人氣遊程投票與闖關體驗，完成任務即可參加抽獎活動並獲得限量贈品。現場也將優先開放預購4月推出的「楊梅客庄漫遊」遊程票券，邀請民眾透過小旅行深入認識楊梅的人文景觀與在地生活。

    集結超過45攤特色市集，精選客家伴手禮、客家美食及地方創生品牌，感受「好食、好搞、好尞」的客庄魅力。（桃園市客家局提供）

    集結超過45攤特色市集，精選客家伴手禮、客家美食及地方創生品牌，感受「好食、好搞、好尞」的客庄魅力。（桃園市客家局提供）

    舞台安排精彩的客家藝文表演、親子互動活動。（桃園市客家局提供）

    舞台安排精彩的客家藝文表演、親子互動活動。（桃園市客家局提供）

    線上旅遊資訊轉化為現場文化體驗，讓民眾一站式體驗客庄特色遊程。（桃園市客家局提供）

    線上旅遊資訊轉化為現場文化體驗，讓民眾一站式體驗客庄特色遊程。（桃園市客家局提供）

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