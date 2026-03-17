台灣好行暢玩新化 漫遊虎頭埤買好物、夜宿農場賞日出

虎頭埤風景區擁有完善的休閒設施。（南市觀旅局提供）

觀旅局推出台灣好行「168虎埤老街線」，串聯台鐵新市站、新化老街及南168線沿線景點，帶領遊客深入探索新化，觀旅局特別推薦二日遊程，漫遊新化老街，到虎頭埤風景區買好物，夜宿大坑農場、賞日出雲海。

台灣好行「168虎埤老街線」的推出，遊客能輕鬆抵達新化老街、虎頭埤風景區、新化林場、大坑休閒農場等熱門景區；近年觀旅局也持續投入各項資源，優化虎頭埤風景區各項設施設備，更於景區內設置禮物店，販售在地專屬伴手禮，透過「山線旅遊＋在地好物」的旅遊體驗，遊客不僅走訪美景，也將台南特色與手作風味一同帶回家。

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觀旅局長林國華表示，虎頭埤風景區步道完善、休閒設施齊全，適合三代同堂家族旅遊。特別推薦二日遊，上午預約城市散步導覽走訪新化老街，下午到虎頭埤風景區散步、騎自行車或體驗水上腳踏船，沿湖欣賞倒影綠意及黃昏景致美不勝收，接著可至大坑休閒農場住一晚，還有距離大坑農場不到4km的二寮觀日亭，有機會享受到全台海拔最低的日出雲海。

林國華說，虎頭埤風景區禮物店，特別販售台南市168產業觀光發展協會觀光產業業者的特色產品，推廣在地優質品牌。如深耕台南多年的在地傳統醬油品牌「成功醬油」，另推薦「迦南地有機農場」果乾、米蛋捲等，都是遊客必買的伴手禮。

虎頭埤風景區禮物店推出在地老品牌「成功醬油」。（南市觀旅局提供）

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