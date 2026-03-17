台南三井Outlet二期試營運湧人潮 日系超市塞爆

三井Outlet二期試營運，知名的日系超市LOPIA最受歡迎，大排長龍。（記者吳俊鋒攝）

位於高鐵站區的台南三井Outlet二期完工，今天起試營運，增加47家店舖，人潮湧至，以新開的知名日系超市「LOPIA（樂比亞）」最受歡迎，現場塞爆，大排長龍，似乎都是衝著它來。

三井Outlet二期擴建工程順利完成，預計本週五正式開幕，今起3天試營運，雖然是平常日，11點開門前，商場外已見等候人潮，想要搶先體驗，開門後幾乎都直奔二期的新店舖，尤其多鎖定LOPIA，爭相進場，瞬間爆滿，趕緊進行管控。

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不到5分鐘，工作人員就高舉「暫停進場」的告示牌，引導民眾在事先規劃的排隊動線依序等候，讓LOPIA的門口塞爆。

三井OUTLET二期今起先試營運，新增加原有的店舖合計238家，滿足餐飲、購物、娛樂等各種需求，由於周邊人口逐漸成長，店舖規劃時加入家電、親子娛樂、大型超市，以及各式餐飲品牌等，支援在地居民日常生活。

二期的設計以「Tropical Alley」為概念，延續運用台南特有的大自然元素，如鳳凰花的豔彩、熱帶水果的明亮、綠意榕樹的沉穩等，創造一個充滿活力與魅力兼具的商業設施。三井OUTLET說，二期各樓層與原一期各樓層間都有銜接的連通道，打造更寬廣、更順暢的購物空間，讓民眾盡情享受輕鬆悠閒的shopping時光。

三井Outlet二期試營運，新增47家店舖。（記者吳俊鋒攝）

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