宜蘭綠博提升遊園接駁安全 落實人車分道外加防撞泡棉

宜蘭綠博提升遊園車安全性， 落實人車分道外加設置防撞泡棉。（資料照）

宜蘭綠色博覽會去年發生遊園電動小火車疑因煞車失靈，造成遊客遭撞送醫不治憾事，今年即將於3月28日登場的綠博，縣政府表示已提升接駁遊園車的安全性，除百分之百落實人車分道，也在多處下坡轉彎路口，設置超強耐衝擊防撞泡棉。

宜蘭綠博引入以高爾夫球車為主的接駁電動遊園車行之有年，去年首次啟用電動小火車疏運，未料卻發生撞車意外，經縣府全面檢視各設備及人車動線後，小火車接駁走入歷史，今年不再使用，僅提供免費高爾夫球電車，駕駛也均須嚴格遵守，參加安全訓練後才可上路。

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縣府農業處長李新泰說，今年綠博會提供電動高爾夫球車接駁，設有前、中、後3站，針對去年事故已檢討，將全面落實「100％人車分道」，入口處的所有展區也會統一位置，皆規劃於進入園區後的左側。

他強調，接駁遊園車均會加強事前安全檢視，陡坡及轉彎處也會設置防撞措施，針對紐澤西護欄進行包覆設計，使用高密度泡棉與帆布，提升防撞緩衝效果，確保遊客與接駁車的安全，目前全園區至少會設置6處。

李新泰說，今年綠博為期44天，3月27日試營運、28日開幕，鼓勵民眾入園多步行，將提供健走地圖攻略，從入園處餐飲中心至環教中心僅約12分鐘，禮讓接駁車給孕婦、嬰兒車及輪椅使用者等需求民眾優先搭乘。

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