國立台東大學與台東基督教醫院簽署合作備忘錄 培育護理人才

台東大學與東基簽定合作備望錄，盼能培養、吸收在地護理人才。（東基提供）

國立台東大學今年起招收護理學系學生，成為東部唯一有護理學系的公立學府，台東基督教醫院今與東大簽署合作備忘錄，未來在師資、實習場域等資源共享之外，也提供獎助學金名額及教室設置費用，齊力培育護理人才。東基也呼籲有意願投入護理、長照職場的青年學子皆歡迎與東基聯繫。

東基醫療財團法人執行長呂信雄表示，與東大攜手培育人才已有前例，2023年與東大高齡健康與照護管理原住民專班和二年制在職學位學程簽署長照人才培育計畫，目前已有三人在迦南護理之家服務。在地護理人才的培育自然也不會缺席，去年得知東大積極爭取籌設護理學系後，主動向校方表達支持及合作的意願，促成此次合作備忘錄的簽署。

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今上午呂信雄執行長與東基院長馬堅毅醫師、護理部主任歐惠容赴東大，與東大校長鄭憲宗完成簽署，除資助三百萬元作為護理學系教室設置費用，每年獎助五名學生，每名補助四年、每年十二萬元的助學金，資助的學生畢業後保障到東基就業。

鄭憲宗表示，東部地區長期面臨護理人力缺口，東大護理學系除與馬偕紀念醫院建立全方位合作關係，此次再與台東基督教醫院攜手，擴大實習場域與產學資源。

東基表示，與馬偕專校的建教合作始於2014年，今年九月起獎助金額再提高，設籍台東縣的國中畢業生錄取成為馬偕專校建教合作新生，就讀五年最高可獲得近八十五萬元的獎助學金，完成學業後即回到東基就業，目前循此管道在東基、迦南護理之家服務的有三十一人。截至今年三月，馬偕專校畢業生回東基履約期滿者有十四人，選擇留任的有七人，其約滿留任率高達五成，成為照護鄉親健康的專業幫手。

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