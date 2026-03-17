台東森林公園「烏頭翁遊戲場」獲國際遊戲協會讚為兒童友善城市典範

台東森林公園烏頭翁遊戲場獲國際遊戲協會推崇為兒童友善城市典範。（記者黃明堂攝）

國際遊戲協會（International Play Association, IPA）世界總會主席 Robyn Monro Miller 於今天到台東見證森林公園烏頭翁兒童遊戲場，肯定縣府致力推動兒童友善遊戲環境，並頒發全台唯一認證證照。

Miller來自澳洲，是全球推動「兒童遊戲權」的重要倡議者之一。她自2017年起擔任國際遊戲協會主席，推動聯合國兒童權利公約第31條所揭示的「兒童遊戲權」，並與世界各國政府、城市規劃者與教育界合作，倡議讓遊戲成為兒童健康發展與城市規劃的重要基礎。

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縣長饒慶鈴帶領巡禮森林公園「烏頭翁遊戲場」，以縣鳥「烏頭翁」為設計意象，設置大型主題遊戲塔，結合攀爬、滑梯、繩網與地景探索等設施，讓孩子在森林環境中自由探索與挑戰，體驗與自然共融的遊戲空間。Miller表示，台東森林公園的遊戲場令人印象深刻，它不只是遊具，而是一個讓孩子透過自然探索與身體活動學習的空間，台東將森林、生態與遊戲結合在一起，展現了兒童友善城市的重要典範。

Miller說，腦科學研究顯示，當孩子在自然環境中自由玩耍、攀爬與探索時，大腦神經活動會更加活躍，這些經驗能促進神經發展，並強化感覺統合與身體協調能力。像這樣具有挑戰性、帶有適度冒險的遊戲，也能幫助孩子建立自信、培養情緒韌性與問題解決能力。

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