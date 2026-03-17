印度香辛料16種農藥超標！ 1400公斤邊境退運銷毀

印度出口「胡荽籽」檢出農藥殘留含量不符規定。（圖由食藥署提供）

衛福部食藥署今日公布邊境查驗不合格品項，其中包括6批「駱洋股份有限公司」自印度輸入的香辛料，計胡荽籽及馬芹籽各3批，檢出得克利等16種農藥殘留，且驗出陶斯松等不得檢出的農藥，1400公斤產品於邊境退運或銷毀，食藥署也針對該業者調整為逐批查驗，抽驗比例為100%。

衛福部食藥署北區管理中心主任劉芳銘說明，食藥署今日公布的邊境檢驗不合格品項中，駱洋股份有限公司報驗的胡荽籽及馬芹籽，檢出殘留農藥得克利介、賽洛寧、亞滅培、亞托敏、貝芬替、可尼丁、氟尼胺、菲克利、佈飛松、賽速安、脫芬瑞、三賽唑、芬普尼、陶斯松、賽滅寧、愛殺松等16種農藥殘留。

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劉芳銘指出，依規定陶斯松、三賽唑、愛殺松均為不得檢出，應低於檢測方法的定量極限，亞滅培、亞托敏等其他農藥皆以檢測方法的定量極限為法規容許值，這次駱洋股份有限公司輸入的胡荽籽及馬芹籽檢出量均超標，因此6批商品須在邊境退運或銷毀。

此外，劉芳銘表示，該業者近半年來自印度輸入的胡荽籽、馬芹籽各有3批不合格，食藥署針對該業者在邊境調整為逐批查驗，抽驗比例為100%。

另印度胡荽籽等同號列品項，另有2批不合格，但因屬於香辛料監視查驗範圍，維持監視查驗至今年6月4日，印度馬芹籽同號列品項近半年來3批不合格，目前針對該國輸入同號列品項維持一般抽批。

劉芳銘也提到，這次不合格品項中，尚有1批由輸入業者「綠活企業有限公司」報驗的法國核桃油，檢出銅葉綠素A 0.1ppm，銅葉綠素是色素的一種，可用於口香糖、膠囊錠狀產品，但不能用於油脂，因此案內品項需於邊境退運或銷毀。

劉芳銘說，該業者自法國輸入的同號列品項近半年來首批不合格，食藥署調整其邊境查驗措施為加強抽批查驗，抽驗比例為20%至50%，法國同號列品項也是近半年來首批不合格，目前維持一般抽批措施。

印度出口「馬芹籽」檢出農藥殘留含量不符規定。（圖由食藥署提供）

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