台中違章工廠勒令停工仍營運 居民抗爭20年批「魔音穿腦」

王姓住戶（左）20多年來不斷向台中市府檢舉，憤將整疊陳情書函摔落地面。（記者廖耀東攝）

首次上稿 03-16 11:49

更新時間 03-17 12:34

台中霧峰一家違章鐵工廠遭勒令停工3年半，仍違法持續營運，王姓住戶經時代力量台中黨部、監督施政聯盟協助，抗議盧市府縱容違章鋼鐵廠，勒令停工且裁罰約180萬元還在擾鄰，中市府強調華利鋼鐵未辦理工廠登記，要求立即停止營運。

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「違章工廠就在我家門口10公尺。」華利鋼鐵對面住戶王小姐，今天（17日）上午經時代力量台中黨部執行長鄒明諺、監督施政聯盟執行長許心欣及小民參政歐巴桑聯盟發言人蔡佩珊等人協助，在台中市府廣場訴苦，王小姐說，長年飽受噪音襲擊，20多年來不斷向台中市府檢舉，從年輕抗爭到老還沒搬走。

居民抗議工廠逐年增建，把周遭農地全部買光光，在場憤將整疊向市府陳情、檢舉書函摔落地面，痛批工人載運鋼筋鐵條，鋼筋撞摔落地「經常被嚇醒」，日夜鍛造敲打有如「魔音穿腦」。

這家違章鋼鐵在農地大規模違建，2022年10月遭中市府勒令停工，迄今超過3年半持續運作，台中市經濟發展局工業科每3個月罰款20萬元，罰款累計180萬元仍未落實勒令停工。

時代力量台中黨部執行長鄒明諺說，台中市府宣稱過去3年來稽查6千多家，查出541家違章工廠勒令停工，甚至宣稱有9家斷水電，究竟還有多少家違章工廠違法營運，嚴重影響附近居民生活及造成潛在土地汙染情形。

台中市經發局表示，華利鋼鐵從事「鋼筋裁切」，因未辦理工廠登記，已依規定要求停止營運並處以罰鍰。

台中市環保局強調，華利鋼鐵於2022年因作業噪音遭民眾陳情，經派員稽查並進行音量量測，經限期改善後已符合規定，後續如再接獲相關陳情，將依規定派員查處。

居民抗議違章鐵工廠逐年增建，把周遭農地全部買光光。（時代力量提供）

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