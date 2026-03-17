台北捷運萬大線加蚋站施工 萬大路東園街口禁止左轉

捷運萬大線加蚋站3月21日起，萬大路東園街口架設施工圍籬，提醒用路人改道。（捷運局提供）

台北捷運萬大─中和─樹林線第一期地下車站「加蚋站（LG04）」預定設於台北市萬華區萬大路（長泰街與東園街之間）下方，鄰近東園國小。台北市捷運工程局表示，配合東園街通風井地盤改良、萬大路西側進氣井與緊急逃生梯出口施工，21日（週六）起萬大路、東園街口（萬大路至長泰街路段）施工圍籬移設，提醒用路人改道。

捷運局說明，施工期間，東園街往東（萬大路）單向通行，萬大路四二三巷往西（東園街）車輛，需先右轉萬大路（往市區方向）再左轉長泰街，銜接回到東園街。

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往北（市區方向）的萬大路、東園街口禁止左轉，改走長泰街繞回；往南（華中橋）部分，萬大路、東園街口禁止右轉；萬大路至四二三巷口及長泰街均禁左。

捷運局提醒，預定施工時間為3月21日至2027年9月底，進入施工區域務必配合交通動線和替代道路，遵照標誌號誌及速限通行。若有問題可洽施工廠商大陸工程（02）2309-4611、捷運局第二區工程處土木第四工務所（02）2306-8020。

捷運萬大線加蚋站3月21日起，萬大路東園街口架設施工圍籬，提醒用路人改道。（捷運局提供）

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