為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    台北捷運萬大線加蚋站施工 萬大路東園街口禁止左轉

    2026/03/17 11:31 記者董冠怡／台北報導
    捷運萬大線加蚋站3月21日起，萬大路東園街口架設施工圍籬，提醒用路人改道。（捷運局提供）

    捷運萬大線加蚋站3月21日起，萬大路東園街口架設施工圍籬，提醒用路人改道。（捷運局提供）

    台北捷運萬大─中和─樹林線第一期地下車站「加蚋站（LG04）」預定設於台北市萬華區萬大路（長泰街與東園街之間）下方，鄰近東園國小。台北市捷運工程局表示，配合東園街通風井地盤改良、萬大路西側進氣井與緊急逃生梯出口施工，21日（週六）起萬大路、東園街口（萬大路至長泰街路段）施工圍籬移設，提醒用路人改道。

    捷運局說明，施工期間，東園街往東（萬大路）單向通行，萬大路四二三巷往西（東園街）車輛，需先右轉萬大路（往市區方向）再左轉長泰街，銜接回到東園街。

    往北（市區方向）的萬大路、東園街口禁止左轉，改走長泰街繞回；往南（華中橋）部分，萬大路、東園街口禁止右轉；萬大路至四二三巷口及長泰街均禁左。

    捷運局提醒，預定施工時間為3月21日至2027年9月底，進入施工區域務必配合交通動線和替代道路，遵照標誌號誌及速限通行。若有問題可洽施工廠商大陸工程（02）2309-4611、捷運局第二區工程處土木第四工務所（02）2306-8020。

    捷運萬大線加蚋站3月21日起，萬大路東園街口架設施工圍籬，提醒用路人改道。（捷運局提供）

    捷運萬大線加蚋站3月21日起，萬大路東園街口架設施工圍籬，提醒用路人改道。（捷運局提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播