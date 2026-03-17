驗收青創補助 高市青年局長操作「履帶式自走噴藥車」

高市青年局長林楷軒（左）在伊凌科技執行長許潪銘（右）指導下，透過遙控方式實地操作「履帶式自走噴藥車」以瞭解智慧農機應用流程。（青年局提供）

高市青年局長林楷軒為了解青創補助成果，實際走訪燕巢靜園農場，並親自操作在地青創團隊研發的「履帶式自走噴藥車」，見識智慧農業的效益與潛力。

林楷軒表示，智慧科技正逐步改變傳統產業運作模式，青年局透過創業補助、參展補助與專業諮詢輔導等措施，協助具技術研發能力的青創團隊加速產品落地並對接市場需求。

請繼續往下閱讀...

他舉這回拜訪的伊凌科技為例，不僅曾入選青年局舉辦的首屆「永續高雄：青年創業挑戰賽」前12強，也獲得114年高雄市地方型SBIR創新研發補助；位於燕巢的靜園農場，即為伊凌科技在高雄建立的首座實證場域，透過技術導入實際農作環境，不僅展現青創團隊在智慧農業領域的研發實力，也有助改善農業缺工問題，讓更多年輕世代看見投入農業發展的可能性。

他介紹伊凌科技創辦人許潪銘是中山大學機電碩士，大學時期即參與多項農業部相關計畫，長期觀察農業機械設備發展現況，發現多數農機技術仍停留在數十年前的水平；為將機電專長導入農業應用而創立伊凌科技，致力提供從載具機構設計到智慧控制系統整合的一條龍開發服務。

靜園農場負責人胡進成告訴林楷軒，去年向高市農業局申請農產業智慧農業補助計畫，導入由伊凌科技為果園環境量身打造的履帶式自走噴藥車，經伊凌科技團隊解說設備功能並示範操作後，即可透過遠端遙控完成移動與噴藥作業；履帶式設計能有效克服果園起伏地形，設備在噴藥與灑水等功能表現穩定，不僅減輕人力負擔，也降低農民長時間暴露於農藥環境的風險。

青年局表示，未來將持續透過青年創業補助、貸款利息補貼及「創業O’Star」輔導服務等政策工具，提供專業諮詢與資源引導，協助青年創業團隊穩健發展，相關資訊可至青年局官網，或撥打07-7995678分機2390洽詢。

青年局長林楷軒（右）與伊凌科技執行長許潪銘（左）合影，期許青年新創團隊持續將科技應用導入在地產業，為高雄注入源源不絕的創新能量。（青年局提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法