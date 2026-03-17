從藍染到地景踏查 本土教育走入真實生活

從藍染到地景踏查，教育部與文化部等跨部會合作，使本土教育走入真實生活。（教育部提供）

本土教育不再只是課本內容，而是走進礦石、茶園與劇場，從藍染到地景踏查的「生活體驗」。教育部今（2026）年與文化部、內政部、客委會及原民會等跨部會合作，整合10個館所與國立台南大學推出「生活本土」教師增能課程，預計辦理55場研習、吸引約2000人次參與，強調以五感體驗與實作方式，翻轉傳統本土教育教學模式。

教育部國教署組長蔡宜靜說明，「本土教育人才培育系列課程」以館藏資源為核心，結合真實生活場域，協助教師深化對台灣歷史、文化、產業與自然生態的理解，並進一步轉化為課堂教學素材，透過跨部會合作，讓原本分散的文化與教育資源得以整合運用，提升本土教育的系統性與深度。

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課程設計強調「做中學」與情境體驗，例如透過藍染、金工與琉璃珠等工藝實作，讓教師親身感受傳統技藝與生活美學；也結合說書與戲劇形式，使抽象歷史轉化為具體可感的學習經驗，課程並納入原住民族樂舞展演，透過舞步、樂曲與服飾，帶領教師理解文化背後的精神與價值。

此外，課程更延伸至自然與環境議題，教師將透過革龜擱淺與海龜救傷案例，理解動物保護與生態教育的重要性；也安排農場採筍、製茶與品茶體驗，從地形與氣候切入台灣飲食文化，連結永續發展議題；部分課程深入洞穴與海岸地形，觀察岩層、珊瑚化石及生態棲地，透過實地踏查與觸摸體驗，認識台灣地景演變。

蔡宜靜指出，期盼透過此類以生活為本的課程設計，協助教師將本土文化轉化為具體可行的教學內容，讓學生在真實情境中理解土地與文化，培養多元文化素養與在地認同，教育部將持續推動相關計畫，鼓勵更多教師參與，讓本土教育從知識傳授走向生活實踐，在校園中持續深化與創新。

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