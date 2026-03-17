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    首頁 > 生活

    清明連假前2週掃墓 國道通行費單一費率再7折

    2026/03/17 11:30 記者吳亮儀／台北報導
    清明節連續假期前兩個週末假日，國道交通疏導措施。（圖由高公局提供）

    清明節連續假期前兩個週末假日，國道交通疏導措施。（圖由高公局提供）

    4月初有4天清明節連續假期，交通部高速公路局今天（17日）宣布，鼓勵民眾分散掃墓車流、避免連假期間國道車流過度集中，高速公路局祭「提前掃墓」國道收費優惠，連假前2個週休可享有單一費率再7折的通行費折扣。

    連假前2個週休（3月21、22、28、29日）可享有單一費率再7折的通行費折扣，經試算，小型車單一費率再打7折的通行費率為每公里0.63元；台北（圓山）到高雄的通行費僅213元，較一般費率之343元節省130元。

    高公局說明，依過去實施經驗，連假前2個週休實施通行費優惠措施後，整體交通量較一般週休增加約1成，顯示這項優惠措施對分散清明節掃墓車流具一定程度效益。

    高公局說明，至於短途（每日行駛里程在42公里以下）的通行費用則增加，因此高公局建議短途用路人可改行駛地方道路或替代道路，除可避免繳納較多通行費外，也可節省於交流道壅塞時排隊等候時間。

    另外，清明節前2個週休所實施的疏導措施除包含單一費率再7折收費外，清明節前2個週六（3月21、28日）國道5號有時段性封閉部分南向入口，以及於節前2個週日（3月22、29日）國5部分北向入口維持實施高乘載管制，詳細資訊可至高公局網站、高速公路1968App等管道參考。

    相關網址請見︰

    115年清明節連續假期國道疏運措施

    國道小型車通行費用差異。（圖由高公局提供）

    國道小型車通行費用差異。（圖由高公局提供）

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