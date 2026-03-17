北市9月起營養午餐免費 詹為元憂「無廚房學校」淪配套盲點

北市營養午餐免費政策9月將上路。學童吃午餐示意圖。（資料照）

台北市長蔣萬安年初宣布，9月起將實施國中小營養午餐免費政策。不過，台北市議員詹為元指出，家長擔憂配套未完善，包含部分學校未設置校內廚房或未辦理營養午餐，他以中崙高中國中部為例就是過往因校舍限制，未有完整供餐機制，這是要面對的問題。北市教育局回應，未設置校內供餐機制學校屬個案情形，後續將納入政策推動整體規劃中審慎評估；對於完全中學國中部供餐，教育局已經邀集12所完全中學召開會議，各校維持既有團膳、熱食部供餐模式辦理。

詹為元表示，9月起台北市將推動營養午餐免費，預估每餐60至70元由市府統一補助，這是立意良善的政策，但也有家長反映現行制度下仍有少數學校原本未設置校內廚房或未辦理營養午餐，以完全中學之國中部為例，如他選區的中崙高中國中部，就是過往因校舍限制，未有完整供餐機制，這是必須面對的問題。

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他說，在決定供餐方式時，仍需考慮運輸時間、保溫設備、食品安全與品質穩定度等問題，制度設計應兼顧不同學校條件差異，避免因倉促上路，造成學校之間之落差或供餐品質疑慮，建請市府提出完整盤點並針完全中學國中部提出配套，確保政策公平及可行方案。

教育局回應，台北市公立國中小學校均有供應學生午餐，私立國中小大多有供應學生午餐，未設置校內供餐機制的學校屬個案情形，後續將納入政策推動整體規劃中審慎評估，並視各校實際條件提供必要協助與輔導。

至於完全中學國中部供餐，教育局已於2月10日邀集12所完全中學召開研商會議，各校維持既有供餐模式辦理（7校團膳供餐、5校熱食部供餐），並請學校妥為規劃相關配套，確保制度銜接順暢，透過強化管理與督導機制，確保熱食部供應餐點符合國中學生營養需求，並優先使用國產溯源食材，落實相關食品安全規範，以維護學生用餐權益。

詹為元也提醒，免費政策上路後，用餐人數勢必增加，熱食部的人力配置、供應量能、動線安排、保溫設備與食品安全管理，都必須提前做好評估與測試，制度不能因各學校條件不同，出現品質上的差異。

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