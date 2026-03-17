高雄前鎮這條路破了30年 議員黃彥毓：今年3月完成整建

高雄前鎮河畔的新生路148巷，路面破了30年沒能全面修好，今年3月終於完成整建。（圖由黃彥毓提供）

高雄前鎮河畔的新生路148巷，路面破了30年沒能修，被居民形容為「等了半輩子」的巷道；高市議員黃彥毓指出，經多次協調奔走、今年3月整建完成。

前鎮河旁、寬度僅約6米的新生路148巷，是附近居民進出要道，卻因行政權責不明，路面破損問題持續30年未能全面改善。

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黃彥毓表示，自2025年6月接獲陳情後，歷經多次奔走協調，終於在今年3月完成整建工程，讓這條被居民形容為「等了半輩子」的巷道恢復平整通行。

他說明，新生路148巷因地理條件特殊，過去涉及公園處、道工處、水利局與區公所等多個單位權責交錯，導致改善計畫長期停滯，每逢路面受損僅能零星補修，難以一次到位解決問題，也讓地方居民相當無奈。

他投入協調後，主動邀集相關局處多次現地會勘，逐步釐清工程分工與改善方式，最終整合各單位資源推動全面鋪設與排水改善，成功打破延宕30年的行政死結，將原本動彈不得的陳年案件推進至完工。

黃彥毓解釋，基層建設最大困難往往不在工程本身，而在於跨局處協調的磨合，大型建設能改變城市輪廓，但對居民而言，每天出門走的這條路是否平整？才是最直接的生活感受。

他表示，未來將持續盤點地方仍待突破的行政卡關案件，透過協調與監督並行，逐步提升前鎮、小港整體生活環境。

高雄前鎮河畔的新生路148巷破了30年，今年3月完成整修。（圖由黃彥毓提供）

高雄前鎮河畔的新生路148巷涉及多個單位，黃彥毓數度協調，終於促成道路全面整修。（圖由黃彥毓提供）

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