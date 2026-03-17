南市建築師公會成立驗屋服務中心 住宅品質專業背書

南市建築師公會今日成立驗屋服務中心，以公會名義為驗屋品質做專業背書。（記者洪瑞琴攝）

南市建築師公會今（17）日宣布成立「驗屋服務中心」，是全台首見以公會名義成立的驗屋中心，透過制度化與專業整合，提供具公信力的房屋檢驗服務，協助民眾在交屋或裝修前把關住宅品質，強化建築安全與消費者保障。

南市建築師公會表示，近年新成屋交屋及裝修前驗屋需求逐年增加，建立客觀、公正且具專業依據的驗屋機制，已成為建築產業發展的重要課題。建築師具備建築法規、施工品質、結構安全及空間機能等專業能力，由公會統籌成立服務平台，可整合專業資源，提供民眾更可靠、完整的檢驗服務。

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新成立的「驗屋服務中心」將採制度化運作，訂定標準作業流程，建立統一檢查表與報告書格式，並規劃會員教育訓練與案件分派機制，確保服務品質一致且專業。同時採取收費公開透明與作業程序可追溯的方式，讓民眾在委託服務時更安心。

公會指出，中心初期服務項目包括新成屋交屋品質驗收、裝修前結構與設備評估、公寓大廈公共區域定期檢查，以及配合政府辦理社會住宅與公共工程品質驗收等，期望透過專業參與，提升住宅使用安全與整體居住環境品質。

市面上驗屋服務良莠不齊的情況，公會指出，民間驗屋公司種類繁多，檢測方式與品質不一，有時即使使用各式檢測工具，仍可能出現窗戶漏水等問題。公會強調成立驗屋服務中心並非與民間業者競爭，而是希望提供民眾另一個具有公信力的專業選擇。

隨著房產市場，驗屋需求興起。圖為示意圖。（記者洪瑞琴攝）

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