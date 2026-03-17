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    獨家》台鐵78億元東部改善計畫核定了！ 花蓮縣一毛錢都不用出

    2026/03/17 11:15 記者吳亮儀／台北報導
    崇德車站恐成為台鐵首個因天然災害必須遷移的車站。（記者吳亮儀攝）

    崇德車站恐成為台鐵首個因天然災害必須遷移的車站。（記者吳亮儀攝）

    自2024年發生0403花蓮大地震後，宜蘭蘇澳到花蓮鐵路、公路經常發生坍方、落石，甚至土石流沖毀鐵道；交通部和台鐵公司提出鐵路的中期改善措施在昨天（16日）經行政院通過，預計花費77.99億元，受惠最大的花蓮縣完全不用出錢。

    這項「台鐵宜花東及南迴線路段鐵路設施安全改善計畫」經多次修正，在去年12月送行政院審議，計畫總經費77.99億元，為期5年，經費來源由中央公務預算支應76.04億元（97.5%），其餘1.95億元（2.5%）由台鐵公司營業基金分擔。

    「台鐵宜花東及南迴線路段鐵路設施安全改善計畫」內容有三大項，第一是北迴線受損路段補強，包含邊坡阻隔及防護、新建明隧道，並進行二座橋樑改建、崇德車站南移。

    這項計畫最多數、最花錢也最困難的地方都在花蓮縣境內，花蓮縣秀林鄉和平到崇德之間，這路段路廊極狹小，西側緊鄰中央山脈、東側就是太平洋，只要有豪大雨和颱風，落石、坍方、泥流就不斷，汛期期間嚴重影響鐵公路安全。

    計畫內容還要把崇德車站南遷到花蓮崇德村，這將是台鐵史上首度因天然災害頻仍，需被迫遷移的火車站，可避開山壁土石泥流外，也能讓崇德村聚落民眾更方便搭車。

    不過這項要價77.99億元、為期5年的中期改善工程，幾乎全由中央政府公務預算支應，少數由台鐵公司營業基金分攤，花蓮縣政府竟完全不用出錢；交通部次長伍勝園表示，這項計畫屬於國家基礎設施，主要透過中央政府總預算支應，所以花蓮縣政府不需出錢。

    不過，今年度總預算遭國民黨、民眾黨聯合擺爛拒審，今年度總預算竟然至今未審；未來要如何以公務預算支應這項計畫？伍勝園表示，這項計畫屬於新興計畫，去年沒有，所以無法沿用任何預算，如果立法院不通過今年度總預算，那也只能通過但無法啟動工程。

    崇德車站未來會南遷到花蓮縣崇德村。（記者吳亮儀攝）

    崇德車站未來會南遷到花蓮縣崇德村。（記者吳亮儀攝）

    台鐵北迴線和仁到崇德之間是最危險的路段。圖為崇德隧道前，台鐵公司在附近增設擋土牆保護軌道。（記者吳亮儀攝）

    台鐵北迴線和仁到崇德之間是最危險的路段。圖為崇德隧道前，台鐵公司在附近增設擋土牆保護軌道。（記者吳亮儀攝）

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