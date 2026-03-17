仁德醫專校友體育課昏倒不良於行 社會募款助復健

苗栗縣阿斌哥大愛協會創辦人李文斌（左3），將募得的善款交給陳女，盼後續復健之路，她能堅強的走下去。（記者張勳騰攝）

私立仁德醫專陳姓女校友，在校期間上體育課昏倒休克，經急救後不良於行，須面臨漫長的復健之路，7年來由74歲的祖母扛起照顧之責，陳阿婆也累倒住院開刀。面對沉重的醫療壓力，陳家早已不堪負荷，苗栗縣阿斌哥大愛協會創辦人、縣議長李文斌得知陳家的困境後，與仁德醫專師生共同發起募捐復健醫療金，共募得45萬多元，今（17）日將這筆善款交給陳女；李文斌盼此舉能拋磚引玉，籲請社會善心人士能慷慨解囊，讓陳女能更堅強的走下去。

仁德醫專校長黃柏翔指出，23歲的陳姓女校友於2018年進入仁德醫事檢驗科就讀，未料，隔年1次體育課測驗中意外倒地，因先天心臟疾病昏倒休克，經全力搶救保住性命，卻不良於行，須面對漫長的復健路，當年全校教職員工也募款了20多萬元為她加油，面對命運的遽變，陳女展現無比韌性，轉學至國立苗栗特殊教育學校，憑藉毅力順利畢業。

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惟陳家生計僅仰賴年邁祖父與父親打零工維生，面對沉重的醫療壓力，家中經濟陷入困境，李文斌得知陳家處境，發動阿斌哥大愛協會及仁德醫專師生等募捐，為她募集後續的復健基金，共募得45萬多元的善款。

李文斌指出，陳阿婆照顧孫女已7年多，最近累倒住院開刀，相當辛苦，更讓人不捨，人間有情，社會有愛，希望社會善心人士，也能發揮小愛精神，慷慨解囊協助陳家度過難關，讓陳女後續的復健之路，能堅強的走下去。

苗栗縣阿斌哥大愛協會創辦人、縣議長李文斌（右）、對陳阿婆（左）扛起照顧孫女之責，還生病開刀，相當不捨。（記者張勳騰攝）

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