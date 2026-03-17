大雪山霧社櫻綻放 雪白櫻花與紅粉山櫻共譜春日浪漫

大雪山國家森林遊樂區雪山莊旁，紅粉艷麗的山櫻花。（林業署提供）

大雪山國家森林遊樂區收費站及遊客中心前的霧社櫻，潔白花朵點綴在翠綠山林間，如雪花般輕盈動人；加上43K遊客中心後方及雪山莊旁紅粉艷麗的山櫻花，紅白相互輝映，為大雪山妝點出層次豐富的春日花景，林業及自然保育署台中分署邀請民眾把握花期，上山感受山林間的浪漫氣息。

台中分署表示，霧社櫻為台灣特有種櫻花，花朵潔白細緻、外形小巧如鈴鐺，常在多數平地櫻花逐漸落幕後優雅登場，彷若「三月雪」，近期大雪山森林遊樂區內的霧社櫻開6成，當微風拂過，枝頭花朵輕輕搖曳，在藍天與森林的襯托下更顯清新雅致，為大雪山增添一份靜謐而浪漫的春日氛圍。

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台中分署指出，目前大雪山園區內35K收費站、43K遊客中心皆可欣賞霧社櫻盛開景致，其中，43K遊客中心周邊的霧社櫻花況尤為亮眼，雪白花朵在陽光映照下顯得格外夢幻，是遊客與攝影愛好者喜愛的取景地點；而遊客中心後方及雪山莊旁，紅粉色的山櫻花正熱情綻放，與霧社櫻的純白花海相互輝映，形成春日限定的美麗畫面。

除了欣賞櫻花點綴山林，大雪山也是全台知名鳥聖地，但山區早晚溫差大，提醒遊客上山時攜帶保暖衣物，並注意山區行車安全。

大雪山國家森林遊樂區內的霧社櫻盛開，吸引遊客拍照。（林業署提供）

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