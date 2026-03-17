台東鐵人三項賽後......全套「吊帶黑絲情趣內衣」招領

在台東舉辦的鐵人三項比賽主打趣味，參賽選手各自發揮創意變裝。（主辦單位提供）

時序進入3、4月台東就開始有鐵人三項活動密集登場，各主辦廠商緊鑼密鼓敲定日期、規劃在台東的賽事，只是每次活動後，選手們總留下大批物品，最後由外包清潔人員處理，沒想到這次遺落在會場的卻是整套桃紅色馬甲內衣褲、吊帶黑絲襪，「穿這套到底是怎樣的賽況？」、「看來又好像是不小心遺漏的」。該不該丟，讓管理員猶豫。

上週未在活水湖畔舉行「2026 VW LAVanLife 玩賽樂園暨 350 自行車挑戰」，由於主打家庭同樂、玩樂性質，除了關門時間長，全程都以趣味為主，其中也有「Beer Mile 啤酒路跑」與比基尼盛會。

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光是穿比基尼路跑就有獎金，會後還有演唱會活動等，其中變裝更是五花八門，有民眾全團打扮成「西遊記」取經人物，而比基尼一項，想當然爾，也是有男性著比基尼參賽以獲獎金，強調的絕對與性感無關，有趣、能拿獎金才是目的。

只是，據目擊者表示，這次則有男性穿著桃紅色女用馬甲內衣參賽，而活水湖現場卻在賽後出現全套桃紅內衣馬甲、吊帶黑絲還掛在會場邊，讓管理員覺得「感覺不像是要丟掉的垃圾」只能代為保管。

據參賽者與管理員推測，依賽事活動項目而言，應該是身材不錯的女性方能穿下才能活動，但從材質來看，應屬情趣用品、價格不高，也已使用過，但因「看來只用了一次，還掛在一旁的原味衣物」，理應還可使用、不像棄置，只是原主應是外地客，猜測不會因此特地再回台東索取，活水湖還是為代其保管一個月後丟掉，「呼籲失主能處理或交代如何處置」。

在台東舉辦的鐵人三項比賽賽後會場有人遺留整套桃紅色情趣馬甲內衣還有黑色吊帶襪，內衣旁懸吊著的是外來種泰國鱧。（記者劉人瑋攝）

在台東舉辦的鐵人三項比賽主打趣味，各種奇裝異服都有。（主辦單位提供）

在台東舉辦的鐵人三項比賽主打趣味，各種奇裝異服都有。（主辦單位提供）

鐵人賽主打趣味，變裝各異。（主辦單位提供）

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