新北捷運三鶯線拚年中通車 市府全面改善轉乘動線

新北捷運三鶯線預計今年年中通車，市府跨局處推動配套。圖為今日道安會報情況。（記者黃子暘攝）

新北捷運三鶯線預計今年年中通車，未來三鶯地區往返台北市可縮短通勤時間20分鐘。市府同步推動周邊轉乘、人行環境配套措施整備，新北市副市長朱惕之今（17）日主持道路交通安全會報，席間表示，市府已完成6000多公尺人行道改善，與設行人庇護島、防撞護欄等設施，同時新闢三鶯1線、2線公車及跳蛙公車，規劃1524格機車停車位及781柱的YouBike站點，全面改善轉乘動線及人行環境。

捷運局三鶯工務所主任蔡慶賢報告指出，三鶯線規劃LB01頂埔站與板南線站內轉乘、LB08鶯歌車站與台鐵鶯歌站步行130公尺轉乘，未來LB12鶯桃福德站將進一步與桃園綠線銜接；運量部分，預測2031年全日車站進出預測全日上車旅次為11.6萬人次，晨峰小時上車旅次為1.5萬人次，站間運量分析，全日最大站間運量為4.4萬人次/日/單向，晨峰小時最大站間運量為0.86萬人次/小時/單向；尖峰班距2.2分鐘，離峰班距5分鐘。

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蔡慶賢補充，延伸八德預計今年發包施工。

大眾運輸轉乘中部分，蔡慶賢說，總計有33條市區公車與新巴士行經三鶯線沿線的11個捷運站，其中，LB07台北大學站新闢三鶯2線，LB08鶯歌車站、LB09陶瓷老街站、LB10國華站也新闢三鶯1線；另外LB12鶯桃福德站新闢跳蛙公車，串聯鳳鳴車站和銘傳大學桃園校區，提升大眾運輸轉乘服務；YouBike租賃服務部分，沿線總計設置781柱。

蔡慶賢也表示，沿線合計有20席計程車排班區；自駕部分，沿線設31席臨時停車區、1524格機車停車位、225格自行車停車位。

三鶯線規劃LB01頂埔站（見圖）與板南線站內轉乘。（圖由新北市捷運局提供）

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