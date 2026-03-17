美伊戰火波及澎湖養殖業 下雜魚飼料缺貨嚴重價格飛漲

澎湖養殖業需要的下雜魚飼料，受到美伊戰火波及缺貨，價格飛漲。（記者劉禹慶攝）

遠在波斯灣如火如荼展開的美伊戰爭，不僅國際原油、黃金等市場價格飛漲，連數千里之遙的澎湖養殖業，也受到波及，近日下雜魚飼料嚴重缺貨，導致成本節節上升，恐將影響澎湖國際花火節開幕後，正式揭幕的觀光旺季餐飲價格，間接影響旺季市場，形成連帶反應。

受美伊戰爭影響，澎湖養殖業者也受到強力衝擊，原先由中南美洲進口、做為魚飼料的下雜魚，先因貨輪延期缺貨 養殖業者面臨無下雜魚餵魚，包括海鱺魚、鱸魚、龍虎斑、龍膽石斑等肉食性魚種，都無鮮魚可餵食，而飼料價格也隨之飛漲，其中幼魚所餵食的養殖用飼料，也大漲至1包20公斤約1050元，等於每公斤50餘元，養殖成本暴增。

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青魚類等下雜魚飼料，更是隨之大漲，每公斤由18元爆漲至46元，快接近3倍價格，以每3斤下雜魚，增加1斤魚肉比例計算，業者養殖龍虎斑、龍膽石斑、海鱺的成本大增，預估售價也醞釀調漲，養殖業者直呼無法承受，高出3倍成本轉嫁給消費者，也擔心市場無法接受，導致銷路受阻。

加上澎湖本島拖網漁船，因近期風浪大，也捉不到下雜魚供應養殖業者。而下雜魚最多的鯖屬魚類，是鯖科下的一個屬，統稱為鯖魚，是一類很常見的食用魚，出沒於西太平洋及大西洋的海岸附近，喜群居。鯖魚平均身長30至50公分，常被養殖業者用來提供魚種食用飼料。

由於下雜魚飼料缺乏漲價，養殖成本增加近3倍。（記者劉禹慶攝）

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