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    首頁 > 生活

    中市鰲峰山谷溜遊戲場 34座溜滑梯5月開放

    2026/03/17 10:33 記者張軒哲／台中報導
    「谷溜遊戲場」單一場域就擁有多達34座溜滑梯，預計5月開放。（記者張軒哲攝）

    「谷溜遊戲場」單一場域就擁有多達34座溜滑梯，預計5月開放。（記者張軒哲攝）

    台中市清水鰲峰山運動公園近年大改造，台中市府斥資7600多萬元，打造1座全國溜滑梯最多、造型最多元的「谷溜遊戲場」，頗受親子期待，34道溜滑梯目前已經接近完工階段，目前預計今年3月底，最快5月初將開放啟用。

    鰲峰山公園是清水後花園，縣市合併之後逐年改造，成為清水景點，近年浮現祭音樂會固定在此開唱，吸引外縣市年輕樂迷到訪，鰲峰山多年前新設「競合遊戲場」，一度大受歡迎，吸引各地親子遊玩，但隨著各地公園廣設遊戲場，人潮已不復見。

    議長張清照今日表示，時隔近10年，再度爭取充實鰲峰山公園的遊戲設施，市府斥資7625萬元，利用原本的陽光草坪與綠樹空間，依地型打造1座「谷溜遊戲場」，單一場域就擁有多達34座溜滑梯，近期詢問市府，預計5月初開放。

    台中市府建設局指出，清水區「鰲峰山公園谷溜遊戲場」目前工程進度穩定推進，且為回應地方期待，建設局積極籌措經費，新增設施項目，以提升整體使用品質，預計3月底完工後擇期開放。

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