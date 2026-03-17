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    首頁 > 生活

    全校僅32位 新光國小學子全「文武兼備」

    2026/03/17 10:20 記者吳俊鋒／台南報導
    新光國小60週年校慶，現場進行表揚典禮。（記者吳俊鋒攝）

    新光國小60週年校慶，現場進行表揚典禮。（記者吳俊鋒攝）

    位處偏遠的台南關廟區新光國小，雖僅32名孩子，但在兼顧學業的前提下，要接受音樂、體育、英語，以及科技等特色課程，全能訓練，每個人都才華洋溢，表現備受地方肯定；創立迄今一甲子，在各界的見證下，歡度60週年校慶。

    新光國小校長鄭展望表示，特色課程分成「音樂」、「體育」、「科技」、「英語」等4大類，因為學生數少，每位孩子幾乎都要參與，造就了一身多元才藝。音樂包含打擊、絲竹、鍵盤；體育有高爾夫、游泳、跳繩；科技則以程式設計、無人機為主，加上雙語教學，聘請專業師資指導，並沒有因為學校規模小，有所偏廢。

    鄭展望強調，校方提供免費課後才藝照顧至下午5點半，減輕父母負擔，也讓小朋友有更全方位的學習，有助於成長。

    新光國小近年完成新校舍重建工程，設計兼顧安全與美感，提供學生優質舒適的學習環境。「嗊哩甲子春風暖，新光六十夢飛揚」校慶活動在地方各界的見證下熱鬧舉行，有路跑、運動會、才藝表演等，大小朋友玩得很開心。

    鄭展望提到，新校舍陸續榮獲國家卓越建設金質獎、建築園冶獎的肯定，也完成操場重建、校園通道鋪面整建，校園環境煥然一新，為孩子打造安全、友善且具現代感的學習場域。

    新光國小60週年校慶，各界一起同樂。（新光國小提供）

    新光國小60週年校慶，各界一起同樂。（新光國小提供）

    在各界貴賓的見證下，新光國小歡慶創校60週年。（新光國小提供）

    在各界貴賓的見證下，新光國小歡慶創校60週年。（新光國小提供）

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