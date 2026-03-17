桃園楊梅國小用桌遊「別西卜之島」教法律 引導學生思辨

楊梅國小校長賴淑芬（中）頒發感謝狀給律師陳君維。（楊梅國小提供）

桃園市楊梅區楊梅國小連續2年與法律扶助基金會合作，邀請律師陳君維、陳義權入校，為六年級學生規劃2節法治教育課程，以基金會設計的熱門法治桌遊「別西卜之島」為核心教材，透過情境式桌遊結合生活化法律解析，引導學生在參與過程中思辨規範、責任與選擇之間的關係，讓法治觀念融入真實情境之中。

楊梅國小校長賴淑芬表示，「別西卜」一詞取自西方文學典故，常作為人性黑暗面的象徵，遊戲背景取材自英國文學經典「蒼蠅王」，模擬玩家因墜機受困於一座缺乏法律與秩序的荒島，在資源有限的情境下，必須不斷做出攸關生存的抉擇，課程藉由遊戲歷程，引導學生理解人性並非單純以善或惡來劃分，而是在每一次選擇中，展現對他人、群體與自身責任的態度。

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遊戲進行過程中，教室裡呈現出鮮明的情緒對比，有的組別因合作順利而歡呼雀躍，有的組別因決策失誤而反思調整，當抽到象徵衝突抉擇的「小刀」牌卡時，多數小組選擇彼此合作、共同面對困境，也有少數小組嘗試以不同策略尋求生存機會，最終能順利「獲救」的組別，多半採取團隊合作與共同決策的方式完成任務，讓學生從體驗中深刻感受合作、信任與規範的重要性。

桌遊結束後，由入校律師進行引導式討論，進一步培養學生的思辨能力，例如遊戲規則設定救援直升機僅能搭載3人，律師提問：「如果現實中還有其他倖存者，救援行動應如何兼顧公平與安全？」透過提問與討論，讓學生理解法律規範的設計目的，以及法律在現實社會中所追求的保障與公平精神，並延伸說明生命權、身體權及霸凌行為所涉及的法律責任。

自治市小市長詹柏紳分享，在最後階段因等待夥伴而錯失被救援的機會，當下內心十分掙扎，但並不後悔自己的選擇；老師陳華慧、王昱軒提到，過去學生對法律條文較難產生興趣，但透過桌遊將法律概念融入遊戲規則，再由講師歸納延伸，使法律知識轉化為具體經驗，學習效果更加深刻。

楊梅國小邀律師陳義權講解遊戲規則。（楊梅國小提供）

楊梅國小邀律師陳義權與各組孩子互動。（楊梅國小提供）

楊梅國小邀律師陳君維與各組孩子互動。（楊梅國小提供）

楊梅國小學生用熱門法治桌遊學法律。（楊梅國小提供）

楊梅國小學生用熱門法治桌遊學法律。（楊梅國小提供）

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