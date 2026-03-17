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    首頁 > 生活

    哭哭！免費遊基隆塔到3月底 4月起封閉修繕

    2026/03/17 10:11 記者俞肇福／基隆報導
    基隆塔完工開放以來締造227萬遊客入塔參觀，基隆市文化觀光局宣布4月起進行除鏽油漆工程，將封館不開放。（記者俞肇福攝）

    基隆塔完工開放以來締造227萬遊客入塔參觀，基隆市文化觀光局宣布4月起進行除鏽油漆工程，將封館不開放。（記者俞肇福攝）

    哭哭！基隆塔作為北台灣國際郵輪母港的重要城市地標及觀光景點，開放迄今國內外參觀遊客已累計約227萬人次，為提升文化觀光旅遊服務品質及加強遊客安全，基隆塔將自115年4月1日起閉館進行設施優化工程及玻璃帷幕鋼構清潔作業，預計於115年第4季開放，後續將視工程進度於基隆市文化觀光局官網公告重新開放時間。

    基隆市文化觀光局長江亭玫表示，基隆塔為一座特殊的橋式起重機造型建築物，在長期受到基隆港臨海環境高溫、潮濕及天候多雨影響下，鋼結構需進行除銹及油漆工程；另外，頂樓觀景平台的地坪因遊客使用頻率高，且氣候熱脹冷縮造成部分地坪隆起不平整，亟須更新改善，而其高達約64公尺、長約87公尺的鋼構及外牆玻璃帷幕，亦須採用高空作業才能進行青苔清潔，為了提供遊客更好的旅遊體驗及加強安全性，需短期閉館整修，以優化相關設施，造成不便之處，請民眾體諒與支持，未來基隆塔將以嶄新面貌重新開放遊客參觀。

    江亭玫說，基隆塔閉館期間，基隆塔義二路出入口及頂樓出入口（主普壇後方）均封閉，建議國內外遊客可先參訪信二防空洞，再經由環形小徑散步至鷄籠中元文化館、崆書屋、鵲橋及中正公園等周邊景點。

     

    基隆塔完工開放以來締造227萬遊客入塔參觀，基隆市文化觀光局宣布4月起進行除鏽油漆工程，將封館不開放。（基隆市文化觀光局提供）

    基隆塔完工開放以來締造227萬遊客入塔參觀，基隆市文化觀光局宣布4月起進行除鏽油漆工程，將封館不開放。（基隆市文化觀光局提供）

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