台中斑馬線進化了 變寬還變彩色緩衝人車、提高辨識度

台中市選上安國小周邊斑馬線進化，寬度變大且變彩色。（圖：市府提供）

考量學校週邊車流攸關學童通學安全，部分斑馬線寬度過窄，尖峰時段常出現行人溢出斑馬線，台中市交通局選上安國小作改善示範據點，將原約3公尺寬行人穿越線（斑馬線），擴寬到5至6公尺，並增設彩色辨識輔助，加設黃色棋盤格設計，提高辨識度，提醒駕駛有行人熱點及早減速慢行，打造更安全的步行環境。

有家長指出，改善後的斑馬線學生雖不必擠成一團過馬路，但盼行經駕駛要遵守學校導護媽媽的交通指引，才能確保學生過馬路安全。

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交通局指出，部分市區路口在上下班與上下學尖峰時段，常出現行人擁擠，過馬路人群常溢出斑馬線外情況，影響通行秩序，也增加人車衝突風險，交通局優先針對校園周邊、商圈及高行人流量路口全面檢視，啟動「斑馬線寬度改善計畫」，透過加寬行人穿越線及強化交通警示設計，升級行人穿越線安全性。

交通局長葉昭甫指出，《道路交通標誌標線號誌設置規則》目前並未針對行人穿越線訂定一致性的設計標準，台中以實際人流量作依據，彈性調整斑馬線尺度，首先選定鄰近台灣大道等交通核心路段，且學童高步行需求（放學達68%）的西屯區上安國小周邊作為示範改善據點，實施「放寬又放大」標線工程，將行穿線拓寬至5至6公尺並增設黃色棋盤格彩色行穿線，顯著提升辨識度；同步整合視覺化減速標線與通學區牌面，讓斑馬線進化，變寬、變亮更安全。

葉昭甫指出，將滾動檢討實施成效，持續盤點全市校園周邊與高行人流量路口，逐步推動斑馬線加寬及相關交通安全設施改善。

上安國小附近的斑馬線變寬且加上黃色棋格提高辨識度。（圖：市府提供）

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