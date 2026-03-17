一片代購炒到1500元！杜拜巧克力蛋糕掀喪屍式瘋搶 誇張一幕登CNN

杜拜巧克力千層蛋糕引發搶購、黃牛亂象。（擷取自Lady M官網）

紐約蛋糕品牌Lady M近期推出「杜拜巧克力千層蛋糕」新口味，在台灣掀起近乎瘋狂的搶購潮。原價300元的蛋糕在網路上被代購炒作至1500元天價，板橋大遠百門市更出現民眾在鐵捲門開啟瞬間「百米衝刺」推擠、多人跌倒的混亂場面，這股亂象不僅引發買不到的民眾怒火，更登上美國CNN版面。

Lady M本月推出杜拜巧克力千層蛋糕，自開賣以來代排、代購、高價轉賣等亂象不斷，不少門市一大早就出現排隊人潮，社群平台還出現大量代排、代購與轉售貼文，單片300元的蛋糕被以500至1500元的高價轉賣。面對代排、代購與黃牛亂象，網友紛紛痛批「我看一片2000不是夢」、「真正想吃還一大早去排隊的人反而買不到」，強烈要求業者正視問題。

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Lady M官方隨即緊急祭出限購令，自3月10日起該口味僅供外帶，每店每日限量100片，每人限購2片。原定供應至4月底的蛋糕，也因亂象不斷而提早於3月31日停止販售。此外，業者強調，因非官方轉售難以掌握冷藏條件，建議消費者透過正規管道購買以確保品質。

CNN於昨（16）日更以「台北掀起這股熱潮，背後原因是什麼？」為題，報導板橋大遠百門市的瘋搶景象。畫面中可見大量人潮在鐵捲門半開時便彎腰鑽入，隨後不顧安危瘋狂奔向櫃位，混亂中甚至有人慘摔在地。影片不到一天時間便突破120萬次觀看，留言區湧入網友批評「丟臉丟到國外」、「在紐約根本沒人排」。

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