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    首頁 > 生活

    台北開齋節3/22登場 清真市集折價券限量送

    2026/03/17 09:55 記者孫唯容／台北報導
    今年「2026 Eid-al-Fitr in Taipei同慶開齋 再聚台北」將在3月22日於大安森林公園熱鬧登場。（圖由北市觀傳局提供）

    今年「2026 Eid-al-Fitr in Taipei同慶開齋 再聚台北」將在3月22日於大安森林公園熱鬧登場。（圖由北市觀傳局提供）

    台北開齋節已舉辦8年，今年「2026 Eid-al-Fitr in Taipei同慶開齋 再聚台北」將在3月22日於大安森林公園熱鬧登場，觀光傳播局攜手清真餐廳和手作工坊合作推出「清真特約店家集點」活動，民眾即日起至31日前往特約店家消費、完成集點任務，可獲得限量特製「金屬書籤」，活動當天也能前往現場兌換清真市集50元折價券，共限量200名。

    觀傳局表示，今年「清真特約店家」規模更勝以往，邀集18間優質美食及手作體驗店家熱情響應，包括「圖佳土耳其馬賽克燈與咖啡工作坊」、「阿里巴巴的廚房」、「塔吉摩洛哥料理」、「番紅花城土耳其餐廳」、「Mosaic Art Studio土耳其馬賽克燈工作坊」等各式店家。民眾即日至31日期間前往特約店家，消費滿百元獲1點、集滿3點即可兌換限量精美金屬書籤，憑集點卡還能在3月22日大安森林公園活動現場服務台，兌換清真市集50元折價券，在當日市集消費折抵使用，限量200名、換完為止。透過集點走訪特色店家的過程，感受台北多元文化的城市氛圍。

    觀傳局表示，3月22日大安森林公園將化身為充滿異國風情的文化綠地。當天活動不僅有熱鬧「清真市集」、受歡迎的「草地同樂區」與「文化體驗區」，今年舞台區更特別邀請超人氣印尼歌手 Feby Putri來臺現場演出，並新增「穆斯林友善成果展區」，民眾參與展區遊戲就有機會帶走精美小禮。邀請大家相約親朋好友一同前來，不用出國也能感受穆斯林文化與開齋節的獨特魅力與歡樂氛圍。

    觀光傳播局攜手清真餐廳和手作工坊合作推出「清真特約店家集點」活動，民眾集滿點數可兌換精美書籤。（圖由北市觀傳局提供）

    觀光傳播局攜手清真餐廳和手作工坊合作推出「清真特約店家集點」活動，民眾集滿點數可兌換精美書籤。（圖由北市觀傳局提供）

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